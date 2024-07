No hay verano de Carmen Lomana sin Marbella ni el vestido blanco que más resalta el bronceado

Si ayer era Tamara Falcó la que copiaba el vestido boho a Carmen Lomana, hoy somos nosotras la que queremos copiarle a Carmen Lomana esta maravilla de vestido blanco boho que es too el verano y las vacaciones que necesitamos por delante. Y es que Carmen está resplandeciente en la semana de su cumpleaños y en sus primeros días de vacaciones a Marbella. Y es que no hay nadie como nuestra socialita favorita para lucir todos estos vestidos más casuals y veraniegos que ella hace elegantes. Aunque no sabemos de dónde es, nos parece un básico en cualquier maleta de vacaciones. Porque después de unos días disfrutando del fresquito y la naturaleza en Asturias, Carmen Lomana ya está en su casa de Marbella para celebrar este jueves su cumpleaños por todo lo alto en Marbella, en el concierto de Los Secretos en Starlite Occident. O lo que es lo mismo, el viernes por la mañana tendremos un lookazo de fiesta para analizar.

Uno de esos vestidos blancos que te hace el look por completo y con el que no necesitas mucho más, aunque Carmen Lomana lo ha combinado con pendientes, pulseras y pendientes que le dan el toque definitivo a este estilo tan boho. Un diseño que es perfecto con llevar con las alpargatas de cuña que tanto protagonismo están teniendo este verano y que no fallan en el armario de las que más saben de moda. Perfectas para meter en la maleta de vacaciones y llevar todo el día, hasta en nuestras cenas más románticas y especiales.

Carmen Lomana con vestido blanco. @carmen_lomana

Vestidos blancos de verano para mujeres +50

Si hay una prenda que definirá la primavera-verano 2024, con permiso de la falda blanca, ese es el vestido blanco. Más allá de que este sea un color asociado a los días de sol, playa y mucho tiempo sin nada que hacer, esta temporada es el favorito de los diseñadores y las expertas en moda. Según un informe publicado por la plataforma especializada en moda Tagwalk, en las colecciones primavera-verano 2024 hubo un 13% más de vestidos blancos que en las de la temporada anterior, la de primavera-verano 2023.