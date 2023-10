Carmen López Santana, una miss España y exconcejal de Ciudadanos, interpone un recurso y frena el desenlace del "caso Sálvame"

El "caso Sálvame" se encuentra paralizado en la recta final por un recurso de Carmen López Santana, según han informado fuentes jurídicas y han confirmado documentos de la causa consultados por el medio "The objective". La exconcejal de Ciudadanos, abogada de oficio y Miss Sevilla en 1991 residente en Estados Unidos, fue expulsada del partido naranja en 2015 cuando fue elegida edil del municipio Castillejo de la Cuesta por solicitar que el Ayuntamiento le cubriese los gastos de vuelo para poder asistir semanalmente a los plenos desde Chicago.

Según ha informado el anterior medio citado, Carmen López Santana ha pedido a través de un recurso de apelación que se acepte su personación y autodefensa por vía telemática desde Chicago, lugar en el que reside. como posible perjudicada en la "operación Deluxe". El recurso, pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, lo interpuso el pasado 11 de julio, ha obligado al juez Marcelino Sexmero a prorrogar el plazo de instrucción de la causa hasta el próximo mes de diciembre, aunque el magistrado haya considerado agotada la investigación. El escrito de la exconcejal de Ciudadanos fue presentado dos semanas antes de que el magistrado acordase prorrogar la causa.

Carmen López Santana en "GH VIP" Mediaset

Carmen López Santana alega indefensión jurídica por no habérsele dado traslado de ninguna de las declaraciones de los imputados en sede judicial, aunque ella lo había solicitado anteriormente. Además, la exconcejala de Ciudadanos solicita poder asistir de manera telemática a las las próximas diligencias presenciales del caso y solicita "una vez más la ampliación de plazos conforme a que esta parte no solo se encuentra en otro municipio, sino en otro continente con diferencia de horarios de un día administrativo". En el escrito, la abogada señala que "por lo que conforme a la jurisprudencia consolidada la ampliación de exclusiva de plazos para esta parte, para no vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española, es de mitad más uno además del plazo estándar".

Carmen López Santana durante su paso por "Gran Hermano VIP" Mediaset

Cabe señalar que el nombre de Carmen López Santana no aparece en la lista de los 17 presuntos afectados por la operación ni en la de las 26 personas identificadas por la Policía Nacional de la lista de "casos independientes" no vinculados con "Sálvame". Por tanto, no aparece en ninguno de los 43 casos, de los cuáles 17 están vinculados con el programa. Aunque en un principio sí apareció en los informes policiales, lo cierto es su nombre no está entre aquellos en los que la Policía Nacional no ha podido "establecer solicitud de información sobre ella por parte del programa Sálvame". En los últimos informes de la investigación no existe ningún indicio de que se emitiera información de Carmen en ningún programa de la productora de "La fábrica de la tele".

Carmen López Santana fue la primera política en ese momento en activo en entrar a "GH VIP". La abogada fue participante del reality de Mediaset en 2016 y, como ella misma dijo en una entrevista a "Vanitatis", decidió concursar por principalmente por ganar dinero. La que fue Miss Sevilla en 1991 abandonó "GH VIP" unos días después de entrar en Guadalix y, en su momento, Kiko Hernández anunció que la abogada quería denunciar a sus compañeros. Según ella, se sintió acosada por los demás participantes y, nada más salir nominada, decidió irse del reality. Su madre, tras el revuelo, asistió a "Sálvame Deluxe" para defender a su hija.