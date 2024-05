La madre de Íñigo Onieva ante las falsas reseñas del nuevo restaurante de su hijo: "No se ha inventado nada"

Ha pasado casi una semana desde que Íñigo Onieva, junto a sus socios “El Turronero” e Iván Espinosa de los Monteros, inauguraran “Casa Salesas”, una apuesta por la gastronomía y el buen ambiente, pero no todos comparten esa opinión. Desde las reseñas del propio restaurante han sido varios los usuarios que se han limitado a darle una simple estrella, la valoración más baja.

Sin embargo, las noticias que llegaban la semana pasada, antes de la apertura del local, era que sin estar abierto al público este ya contaba con reseñas muy positivas. Analizándolas en detalle se podían ver que eran opiniones de familiares y amigos, los VIPS que acudieron al evento de apertura. Entre ellas destacan las palabras de Carmen Molas, madre de Onieva: “Todo a muy buen precio, además. Me encanta que se pueda ir tanto a desayunar como a tomar un café, como a una comida de trabajo o de diversión y cena con música”, señaló. Pero no ha sido la que más llamó la atención, pues el propio Íñigo Onieva también subió la valoración positiva de su restaurante con cinco estrellas. Las críticas no han dejado de llegar y muchos han opinado que se trata de una farsa para poder posicionar en un buen lugar al local.

Tras hacerse pública esta nueva polémica, la madre de Íñigo Onieva ha querido salir en su defensa: “No se está inventando nada, las reseñas es lo que la gente piensa. Es un restaurante muy bonito, muy agradable, y muy rico estaba todo. Las reseñas que yo escribo son las que escribo yo, es mi opinión”, ha zanjado muy seria.

A día de hoy, si bien hay bastantes comentarios alabando el servicio y la calidad de los platos, estos conviven con otros que no lo ven con tan buenos ojos: “Buen sitio para figurar y hacerse fotos para subir a IG, para todo lo demás, un absoluto desastre”, dejaba una usuaria. Lo cierto es que si bien en un primer momento se mostraron más relajados en la gestión de las reseñas, ahora parece que se han puesto manos a la obra. El poderoso “boca a boca” de las reseñas de Google puede hacer a un cliente ir a uno u otro local, por lo que han desarrollado un mensaje modelo para responder a todas aquellas personas que no hayan salido con la valoración que ellos esperaban: “Nos preocupa mucho que esta haya sido tu experiencia. Nos encantaría ponernos en contacto contigo para saber qué ha sucedido. ¿Nos podrías enviar tu teléfono al siguiente correo?”, se repite como respuesta a estas valoraciones.