Última hora de Cayetano Rivera: entre la prudencia y la defensa incondicional de los famosos

Cayetano Rivera es una de las figuras más queridas de la tauromaquia y del mundo del corazón. Sin embargo, su altercado con la policía en una hamburguesería madrileña ha despertado un debate con gran trascendencia por lo que significa como torero, figura mediática y por unos apellidos vinculados a la elite. Su defensa incondicional se interpreta como una actitud clasista y, al contrario, la crítica ha sido calificada por su abogado como "famofobia", dando a entender que todo ha sido fruto de una aversión o discriminación hacia él por ser famoso.

Polarización mediática

Han sido muchos los famosos que han salido a dar la cara, aunque en raras ocasiones hay una deslegitimación del trabajo policial su actuación en el momento, sino más bien una defensa basándose en su carácter y en el propio vínculo familiar o amistoso. En cualquier caso, la polarización mediática sin conocer los matices es arriesgado, sobre todo si lleva a pensar en una especie de cultura de impunidad para determinadas personas.

Los últimos que han hablado han sido José Antonio Campuzano y Juan Antonio Ruiz Espartaco. "Cayetano es un hombre muy controlado. Él se controla mucho. Es una gran persona en todos los sentidos ¿Por qué pasa la cosa? Yo no tengo idea", ha explicado Campuzano. Al preguntarle si podría haber tenido un mal día, respondió que, a lo mejor, "se han equivocado los otros también".

En la misma línea se ha expresado Espartaco: "Conociéndolo a él, me extraña muchísimo todo lo que se dice" porque "es una persona extraordinaria, un ser humano exquisito. Es de los mejores amigos que tengo en mi vida y lo quiero muchísimo". No ha podido hablar con él ni con nadie de su entorno. "Me he sentido un poquito apartado del todo… Todo se arregla, que es lo importante", concluyó tratando de quitarle hierro a la polémica.

"Un tipo cabal"

También el cocinero Pepe Rodríguez, que trabajó durante años con Eva González en "Masterchef", se ha pronunciado ante las cámaras de Europa Press: "La verdad es que he visto algo en la tele, pero no me he enterado muy bien. Pero lo poco que conozco a Cayetano es que me parece un señor, es que me parece un tío tan correcto, que controla todos los momentos. Fíjate si ha pasado él ya por mil momentos y jamás creo que ha perdido el norte, no creo que lo haya perdido ahora, me sorprendería, porque de verdad es un tipo cabal, educadísimo, lo que se dice un señor vulgarmente, pues eso es Cayetano".

El chef se mostró preocupado por la salud emocional de su ex Eva González, apuntando que todo esto, "aunque sea de refilón, algo le tocará. Estará preocupada, no querrá que su ex, que es el padre de su hijo, pues cometa ninguna tontería por ahí".

Cayetano cuenta también con el apoyo de su exmujer Blanca Romero: "Siempre fue una persona superpacífica", manifestó con prudencia en el aeropuerto de Madrid.

Recordemos que Rivera fue arrestado en la noche del domingo 29 al lunes 30 de junio tras una discusión con los trabajadores del establecimiento de restauración, que decidieron llamar a la Policía y acabó siendo detenido por un delito de atentado contra la autoridad.