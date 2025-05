La celebración en familia de Christian Gálvez por su 45 cumpleaños: todos los detalles

Christian Gálvez cumplió el pasado 19 de mayo 45 años. El presentador, que se encuentra atravesando por una de las etapas más dulces de su vida tras el nacimiento de su hijo Luca en diciembre de 2023, celebró su cumpleaños con su familia con un plan de lo más original.

Celebración íntima y familiar

Tal y como ha adelantado en exclusiva la revista "Diez Minutos", Christian Gálvez celebró su cumpleaños en el Santiago Bernabéu junto a Patricia Pardo, sus hijas Aurora y Sofía, el pequeño Luca, su suegra, Fina Burés, y su padre Juan Carlos. Primero, la familia realizó el tour del estadio del Real Madrid y finalizaron su visita disfrutando de una íntima velada en el restaurante del Bernabéu.

En la portada de la revista aparece el matrimonio junto a su hijo Luca de lo más feliz y sonriente, derrochando amor y complicidad. Desde que llegó al mundo su primer hijo en común, Christian y Patricia están volcados en su bebé, exprimiendo al máximo el tiempo juntos.

Igual de enamorados que el primer día

Por su 45 cumpleaños, Patricia Pardo le dedicó una romántica felicitación en Instagram. "Gracias por enseñarme que cumplir años es aprender a vivir con la mirada de un niño. La tuya, siempre dulce, enérgica y entusiasta, me hace pensar que 45 años más no van a ser suficientes para disfrutarte todo lo que quiero. Tendré que volver a encontrarte en la próxima vida, una sola me sabe a poco. Me será fácil, esa luz tuya me guiará donde estés. Siempre a tu lado en el camino, amor mío. Lo mereces todo. ¡Felices 45! Te amo", escribió la periodista junto a una inédita fotografía de Christian Gálvez de pequeño.

A punto de celebrar su tercer aniversario de boda, la pareja está igual de enamorada que el primer día y no descartan ampliar la familia en un futuro. "Hemos aprendido a no decir 'de este agua no beber', lo he dicho mucho y ha sido todo lo contrario. No vamos a decir que no, pero tenemos un bebé en casa. Es muy grande, pero muy bebé", declaró Pardo a finales de 2024.

Christian y Patricia comenzaron su relación a principios de 2022. Lo suyo fue un flechazo y se casaron en secreto el 29 de julio de ese mismo año. En 2023, un año después, aprovecharon el anuncio del embarazo de la presentadora para desvelar que habían pasado por el altar.