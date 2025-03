Chelo García Cortés se compara con Terelu Campos por el dineral que cobraba, aunque menos que Isabel Pantoja

Terelu Campos está en ‘Superviviente 2015’ en calidad de participante, pero no de concursante. Con esta diferencia se contextualizan muchos de los privilegios de los que está gozando la colaboradora de Telecinco, quien a pesar de todo es la estrella de la presente edición. Y eso que la cadena ha echado el resto este año con su casting. Nadie apostaba ni un euro por la hermana de Carmen Borrego en Honduras, pues parecía impensable que quisiera participar en el reality más extremo de la televisión. Lo mismo sucedió con Isabel Pantojaen 2019, cuando se lanzó desde el helicóptero para ser una más en los Cayos Cochinos. Eso sí, la diferencia residía por un lado en que acaparaba todas las miradas del público y atenciones de los presentadores, pero también por ser la mejor pagada de la edición. En segundo lugar estaba quien fuese su buena amiga, Chelo García Cortés. Así lo ha confesado la propia colaboradora, halando incluso sobre cuánto dinero se embolsaban por semana. Un dineral.

Chelo García Cortés en una imagen de archivo Gtres Gtres

Hablando sobre los privilegios de los que goza Terelu Campos y de las cláusulas secretas que hay en su contrato con ‘Supervivientes’, Chelo García Cortés ha terminado tirando de la manta. Ha hablado del importante papel que juega la asignación semanal para tentar a los famosos a participar. En su caso, fue muy jugoso, pues cada semana que aguantaba en el reality se le ingresaba en su cuenta corriente un buen montante. “A mí nunca me amenazaron con no cobrar, no me dieron ninguna directriz. En mi edición, Isabel Pantoja cada vez que quería abandonar tenía sus beneficios, porque la productora quería”, desvelaba la colaboradora en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Este detalle hizo que María Patiño quisiera sonsacarle de cuánto dinero se estaba hablando: “¿A ti te ofrecieron 50.000 euros semanales?”.

Chelo quiso plantarse en este punto y no desvelar la jugosa cuantía que se llevaba por cada siete días de supervivencia al lado de la tonadillera: “Yo no te voy a lo que cobré”. Ahora bien, no niega que “tuve un buen contrato y me sirvió para que otros se pusieran muy contentos y cobraran mucho dinero”, mantiene en clara alusión a Hacienda, que no participa en el concurso, pero sí de los beneficios llevándose un buen pellizco. No duda en confesar que viajó a Honduras a pasar hambre y calamidades por necesidad económica, aunque también por la experiencia: “Estuve tres años esperando a ir a ‘Supervivientes’. Por supuesto que lo hice por dinero, pero era la ilusión de mi vida. Yo quería saber hasta dónde era capaz de llegar como ser humano”.

Chelo García Cortés e Isabel Pantoja Supervivientes

Ahora bien, Chelo García Cortés sigue poniendo límite a cuánto cobró, pero sí que era “la segunda más top”, quedándose por detrás Carlos Lozano y Mónica Hoyos. Por encima, claro está, Isabel Pantoja. La tonadillera se llevaba cada semana 80.000 euros, considerado el caché más alto de la historia del concurso en España. Su fichaje fue de los más inesperados e incluso cuando se anunció fueron muchos los medios que replicaron la noticia asegurando que era mentira y que fuentes cercanas a la cantante negaban tajantemente su participación. Tuvieron que tragarse sus palabras y sus supuestas fuentes, pues finalmente la artista acudió, lo pasó fatal, amenazó con irse en infinidad de ocasiones, logrando favores por parte de la productora. No llegó a la final, pero su paso por Honduras supuso una necesaria inyección de dinero a sus cuentas corrientes, tan maltrechas por los escándalos económicos y problemas con el fisco.