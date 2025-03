Kiko Matamoros reconoce sus trampas en ‘Supervivientes’ y cómo fue pillado infraganti

En la noche de este jueves ha dado comienzo la nueva edición de ‘Supervivientes 2025’, con Terelu Campos como auténtica estrella del programa. Suele suceder que año tras año el reality más extremo de la televisión patria abre sus puertas a un miembro del extinto ‘Sálvame’, para asegurarse un buen porvenir en cuanto a audiencia. Nadie apostaba por la madre de Alejandra Rubio, quien jamás había aceptado las propuestas de la cadena para acudir a malvivir a los Cayos Cochinos. La sorpresa fue mayúscula, incluso para aquellos que han compartido con ella infinidad de horas delante y detrás de las cámaras. Pero la presentadora viaja a Honduras con unos privilegios que la diferencias muchísimo de sus compañeros de aventura. Pero más allá de las facilidades que la organización le presta para asegurarse su fichaje, Kiko Matamoros ha planteado cómo se pueden hacer ciertas trampas durante su estancia.

El colaborador de ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha querido confesarse años después de saltar en el helicóptero. No duda en reconocer que hizo trampas para sobrevivir y tener cierta ventaja frente a sus rivales en el concurso. Así lo hizo, por ejemplo, cuando le ofrecían medicamentos para evitar tener la tripa suelta por comer alimentos en mal estado: “Voy a contar una cosa que hice hasta que me pillaron”, decía en la tarde de este viernes orgulloso de su treta, que le dio cierta ventaja extra. “La primera o la segunda vez que fui mal al baño, que allí es lo más normal del mundo, porque comes cosas en mal estado, erizos, lo que sea. Me dieron una especie de jarabe que sabía a fresa y que, además, tenía glucosa. Me di cuenta en cuanto me tomé dos”.

Ahí es cuando comenzó a abusar de esta deferencia del equipo para cuidar a sus estrellas: “Cada vez que me preguntaban que si estaba curado decía que no. Les decía que cada vez estaba peor. Fue entonces cuando en vez de tomarlo cada seis horas lo iba a tomar cada ocho y cada vez que tuviera que ir al baño. Me lo inventaba y entonces iba a la cabaña del inspector y le pedía el medicamento, porque le decía que acababa de ir al servicio y era mentira. Me lo daba y eso me daba energía”. Pero no duró demasiado su estratagema y finalmente fue descubierto por la organización: “No lo podían demostrar, pero me lo cambiaron por unas pastillas y cuando me las ofrecieron ya no las quería”, reconoce.

Pero no se arrepiente, pues ya ha denunciado las trampas que el propio programa realiza, afectando a algunos concursantes frente a otros. Así sucedió la segunda vez que Laura Matamoros acudió a ‘Supervivientes’ en calidad de “fantasma”. Para su padre, ella estaba en un momento muy malo de su vida, desestabilizada, algo a lo que no ayudó las estratagemas del programa para generar más audiencia, buscando enfrentamientos y tratando que hablase más de la cuenta de Makoke: “Yo les llamo a ellos y no se me pasa por la cabeza que pudiera hablar con mi hija. Tengo muchas conversaciones con altísimos responsables de la organización, porque yo veo a mi hija en un momento de desestabilización y de descontrol que me preocupa”. Es ahí cuando trató de pedir que se la cuidase y dejasen de atentar contra ella. Kiko Matamoros asegura que le prometieron que así harían, aunque hicieron precisamente lo contrario: “Son tan indecentes que hasta el último día ponen el cebo de la otra y le meten a Lorena Morlote para provocar que siga hablando de Makoke. Sois unos sinvergüenzas, se lo digo clarito a la organización. Eso se lo podéis vender, como así se lo vendisteis, a mi hia cuando la teníais allí, que lo que estabais haciendo era protegerla, a mí no me lo vendéis. Sois unos manipuladores, no tenéis ni un dedo de vergüenza. Habéis utilizado a la gente, sus debilidades, sus posibles enfermedades, sus incapacidades en un momento determinado. Vosotros tenéis la responsabilidad, si alguien no está en condiciones psíquicas para ir ahí no tenéis que llevarlo, para eso tenéis que pasar unos filtros médicos, los que os exige el código ético de la cadena”. Considera que no siempre se respeta esto.