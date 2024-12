Christian Gálvez entra en polémica para defender a Isabel Díaz Ayuso

Christian Gálvez no está conforme con los datos de audiencia que ha cosechado su especial de Nochebuena. Un año más, era elegido como maestro de ceremonia junto a Verónica Dulanto para conducir uno de los programas más esperados de las Navidades. Sin embargo, el público no le acompañó como otras ocasiones, anotando un discreto 8% de share. Ganó la apuesta de TVE, que lideró con un 20% de cuota de pantalla, siendo la elección predilecta del público. En una temporada en lo que todo parece traducirse en intereses políticos enfrentados, se le ha preguntado al presentador se le ha preguntado sobre si está de acuerdo con las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que considera que hay quienes tratan de arruinar el auténtico espíritu navideño.

El marido de Patricia Pardo, que nunca ha querido posicionarse públicamente sobre su orientación política, ni ha mostrado simpatía especial hacia ningún político de cara a la galería, esta vez ha roto su máxima y se ha pronunciado. “Creo que hay intereses en politizar la Navidad. ¿Qué coño? Sí, sí, claro que se quieren cargar la Navidad. Estoy de acuerdo con Ayuso. Me mojo.Sí. Que piensen de mí lo que les dé la gana. Se quiere instrumentalizar. A ver, al otro lado del charco hay gente que empieza la Navidad en octubre. Es un instrumento político y competitivo, a ver quién pone el árbol más grande y las luces más bonitas. Y se pierde la esencia de todo esto”, asegura el presentador de Telecinco a ‘El Español’.

Christian Gálvez y Patricia Pardo Gtres

Considera que ya no se busca incentivar los valores que siempre han imperado en estas fiestas, para comenzar a verse como un instrumento para rivalizar entre ayuntamientos y partidos políticos. No obstante, Christian Gálvez no pierde su lado optimista y tiene la firme convicción de que “no lo van a conseguir, porque la Navidad es indestructible. Por la sencilla razón de que llevamos 2.000 años. Yo creo, y al que no cree, no voy a intentar convencerle de que crea, pero le diré ‘si para ti es un cuentito, es el cuentito más bonito que se ha contado jamás’. Y es el cuentito más arraigado, aunque fuese mentira”, sentencia al respecto en su entrevista.