Christina Rapado saca disco polémico dedicado a su ex novio Camilín

Doble noticia de Christina Rapado, debuta como protagonista en el cine junto a Antonio Resines, en la producción “Sole”, y saca single dedicado al hijo de Camilo Sesto.

¿Cómo ha sido trabajar con Resines?

Se portó conmigo maravillosamente, fue como si nos conociéramos de toda la vida, me dijo que soy muy buena actriz y que le encantó que trabajáramos juntos. En “Sole” se habla de la soledad no deseada, mi personaje es una mujer esquizofrénica que vende en las redes sociales una identidad que no se corresponde con su vida real. Presume de ser una vedette de éxito, pero de puertas adentro es todo lo contrario. Esta enganchada a a los antidepresivos, el alcohol y las drogas. Y Resines es el conserje de su casa, que le llama la atención siempre que llega a casa “colocada”.

¿Esa mujer tiene algo de usted?

Creo que me dieron el papel porque el personaje se asemeja mucho a mi en una etapa de mi vida. He vivido épocas muy locas y de muchos excesos. Y ahora estoy demasiado calmada.

¿Por qué le dedica una canción a Camilo, que fue un ligue suyo?

El single “Camilo, Camilín” forma parte de mi nuevo disco, “La mujer sin karma”, y lo de Camilo refleja lo que hubo entre los dos. Y digo verdades como puños, hablo de él, de su madre, de cierta periodista con cara de buey…

¿Cómo se encuentra el hijo de Camilo Sesto?

Demasiado delgado, con una enfermedad que no voy a nombrar, y no toma la medicación que le han mandado los doctores, imagínese su situación. Y encima no deja las malas compañías… Me duele mucho todo porque le tengo un gran cariño.