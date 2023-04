Christina Rapado visita a su exnovio Camilo Blanes en su peor momento

“Esta es mi mujer ideal. Christina Rapado, ¿te casas conmigo”, escribía hoy Camilo Blanes en una imagen junto a su exnovia. Según el programa ‘Fiesta’, la joven se ha trasladado hasta el domicilio del hijo de Camilo Sesto y está pasando la jornada del sábado junto a él. Una noticia que no le ha gustado nada a Lourdes Ornelas, la madre de Camilín que, según ha manifestado a través del espacio de Telecinco, Christina no busca ayudar a su hijo sino dar de qué hablar.

Christina Rapado y Camilo Blanes en una imagen de Instagram Instagram

Lo cierto es que Camilo Blanes no ha dejado de dar titulares desde que el pasado fin de semana compartiese dos fotografías en sus redes sociales con una peluca de su padre y una imagen bastante deteriorada. Ante el revuelo mediático que se formaba y la multitud de comentarios que acumulaba dicha publicación, el joven, de 39 años, borraba ambas instantáneas. Sin embargo, poco después subía una nueva con otra peluca. Una constante que se ha mantenido durante toda la semana, donde hemos podido ver fotografías de Camilín realizadas con diversas aplicaciones en las que no solo se veía su desfavorable aspecto sino que también mostraba una dentadura totalmente destrozada.

Publicación de Camilo Blanes Instagram

Su madre confesaba hace solo unos días que era obvio que Camilo Blanes no estaba bien, pero que “nunca había llegado a este grado de autodestrucción". “Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante", añadía en un mensaje enviado a Saúl Ortiz.

Camilo Blanes Camilo Blanes Instagram

Además, Lourdes lamentaba que ya no se podía hablar con su hijo. “No tengo a nadie de confianza a quién acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar. Cuando voy, me dice que me vaya de su casa", explicaba. Pero a quién sí ha invitado este fin de semana es a Christina Rapado, según aseguró esta hace solo unas horas al periódico ABC.

Camilo Blanes y Christina Rapado Telecinco

“Ayer me llamó a las cuatro y media de la mañana diciéndome que podía ir cuando quisiera”, indicó Rapado. Y dicho y hecho porque en pocas horas esta se presentaba en su casa de Torrelodones y 'Fiesta' emitía un vídeo de ambos bailando juntos. “Le he dicho que no cuelgue esas fotos, que no llame a la gente y que no haga esos vídeos en Instagram. Cuando pasen unos días se arrepentirá y eliminará todo”, decía Christina ayer, aunque hoy era ella la que aparecía con Camilín en una de esas imágenes.