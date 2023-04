La nueva e impactante imagen de Camilo Blanes con una peluca de su padre

Camilo Blanes está en boca de todos. Tras meses sin utilizar sus redes sociales, el hijo de Camilo Sesto publicaba ayer dos preocupantes imágenes en su Instagram donde aparecía con una peluca de su padre y un deteriorado aspecto físico. “Aquí, en la casa del rey”, escribía el joven haciendo saltar todas las alarmas. Fue en septiembre del año pasado cuando tuvo que ser de nuevo hospitalizado a causa de una recaída en su estado de salud, y las nuevas instantáneas que compartía este fin de semana mostraban que actualmente tampoco estaría pasando por uno de sus mejores momentos. Tras el revuelo mediático, Camilín decidía borrar estas imágenes horas después para no dar qué hablar. Hasta hoy.

Publicación de Camilo Blanes Instagram

De nuevo, el hijo de Camilo Sesto ha publicado este domingo una imagen en su perfil de Instagram con peluca, un dedo apoyado en la sien y un claro mensaje a todos sus seguidores: “¿Estáis bien?”. Camilín permanece estos días en la casa del municipio madrileño de Torrelodones que perteneció a su padre. Allí encontraban los reporteros del programa ‘Fiesta’ este fin de semana un cartel en la puerta de la vivienda que, según confirmaban, había escrito Lourdes Ornelas: “Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son”, rezaba al comienzo.

Al parecer, la madre de Camilo Blanes está cansada de que las malas compañías de su hijo intenten aprovecharse de él. Por ello, colgaba esta misiva en la entrada a la finca donde reside su hijo: “Este lugar no es una casa de culto y, menos, un lugar de recreación. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de las personas que viven aquí”. No obstante, hoy era el propio protagonista quien salía de casa y arrancaba ese cartel de la entrada de la vivienda.

Camilo Blanes Instagram

Según uno de los reporteros de 'Fiesta', minutos después de quitar el cartel, Camilín, que iba vestido solo con una camiseta y unos calzoncillos, se dirigía hacia una periodista con una pistola de bolas de juguete y disparaba a su coche, impactando contra el cristal. Además, el hijo de Camilo Sesto ha vuelto a entrar en casa para salir más tarde montado en un patinete eléctrico, paseándose por delante de las cámaras que están frente a su casa. A sus 39 años, el joven parece no encontrar un equilibrio personal, lo que tiene muy preocupada a su madre y a toda su familia.

La propia Lourdes ha enviado un mensaje al programa de Telecinco asegurando que su hijo "es una buena persona y ha pasado por mucho". "Él no está bien, es evidente, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción", ha expresado. Además, ha destacado que ha intentado hacer todo lo que está en su mano por ayudarle: "Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante. Esta enfermedad es muy cruel para él, para la familia y los amigos que lo quieren".