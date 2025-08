El cineasta Daniel Guzmán comparte una sorprendente sábana tendida y las redes estallan: "Vamos, no me jodas"

El actor Daniel Guzmán compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen que le envió un amigo, en la que aparece una sábana grande tendida en una terraza con su rostro impreso en primer plano. “Me manda esto un amigo que lo acaba de ver en una terraza. Puff, qué responsabilidad…”, comentó Guzmán, visiblemente sorprendido por la curiosa escena.

La imagen se viralizó rápidamente, acumulando más de 150 000 visualizaciones en pocas horas. En ella se distingue claramente una estampa inusual sobre el balcón de un edificio en Barcelona: una persona relajada junto a una sábana con el rostro del actor, generando asombro y también humor entre los espectadores.

Entre los comentarios de los usuarios se reflejaron reacciones tan diversas como la sorpresa y la ironía. Algunos escribieron:

“Alguien se está tumbando en tu cara y no sabes quién. Es perturbador” “Un poco turbio lo de tener una toalla con tu cara, pero allá cada uno con sus fetiches” “Pues yo quiero la mía”.

El tuit ha desatado un divertido debate en redes y ha recordado a muchos seguidores la clásica frase del personaje Roberto en la serie Aquí no hay quien viva: “Vamos, no me jodas”, que ha sido mencionada con frecuencia en respuesta al post viral. El actor no ha agregado más comentarios desde entonces, dejando que los usuarios continúen las conversaciones en tono humorístico sobre la extraña coincidencia.