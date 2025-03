El comentario de Isabel Pantoja sobre sus nietos que enfada a Isa Pantoja: "Me hierve la sangre"

El enfrentamiento entre Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, no tiene fácil arreglo. El cisma se antoja irreparable y la distancia que les separa no se salva ni siquiera en días señalados, como este 7 de marzo. El pequeño Alberto, el hijo de Isa, alcanza hoy los 11 años, y lo hace lejos de casa, en Gales, donde se encuentra de viaje con el colegio.

“Feliz 11 añazos al amor de mi vida. Es el primer año que lo pasamos separados, pero está en Gales pasándoselo increíble. Me inspiraste a encontrar mi fuerza interior con tantos cambios que tuve en mi vida y a tomar decisiones firmes para poder avanzar. Te mereces sonreír siempre. Te quiero”, ha escrito su madre en redes sociales.

Un mensaje que no encontrará igual en el caso de su abuela, Isabel Pantoja. La tonadillera parece haber extendido su conflicto a sus nietos, y ni siquiera descuelga el teléfono para felicitar al pequeño Alberto el día de su cumpleaños.

Una lejanía que contrasta con las declaraciones que acostumbra a compartir sobre los escenarios, donde exclama lo mucho que quiere a sus nietos. Una contradicción entre el dicho y el hecho que saca de sus casillas a Isa Pantoja.

“Voy a contar hasta diez, porque me hierve la sangre”, ha comentado Isa Pantoja en el programa de Telecinco “Vamos a ver”.

Isa Pantoja en "Vamos a ver" Telecinco

La joven lleva tiempo reclamando que su madre preste atención a su hijo, aunque su relación materno filial siga rota, pero insiste en lo importante que sería para Alberto tener cerca la figura de su abuela.

“Lo pasamos muy bien, lo celebramos con quien pudo venir. A mi madre no la invité porque sabía que no iba a ir. Es que una persona que se desentiende de cumpleaños, de Navidades, etcétera y entiendo que no iba a venir a la comunión”, comentó cuando Albertito recibió el sacramento.

Isa Pantoja ha aprendido a vivir con la ausencia de su madre y puede llegar a entender su postura respecto a su relación, pero no puede perdonar el distanciamiento que ha impuesto también con su nieto Albertito, por cuyas cuestiones más básicas no se ha preocupado en los últimos años. Ni una llamada para preguntar cómo va en el colegio, cómo se encuentra de salud o si necesita cualquier tipo de ayuda, una indiferencia a la que incluso el pequeño parece haberse resignado.