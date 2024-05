La sonada ausencia de Anabel Pantoja en la Primera Comunión de su sobrino Albertito

El distanciamiento enel clan Pantoja se ha hecho más evidente tras este fin de semana en el que tenía lugar la Comunión del hijo de Isa Pantoja y Alberto Isla. Sin embargo, lo más llamativo del día ha sido la ausencia de su prima, Anabel. Ambas han sido un gran apoyo mutuo en los momentos más complicados, incluso se las ha llegado a ver a las dos juntas en los platós de Mediaset, cadena de la que suelen ser colaboradoras frecuentes.

Los seguidores de Anabel Pantoja han podido dar fe de que la influencer ha tenido unos días muy emocionantes durante su viaje por Nueva York, e incluso pueden llegar a pensar que ese ha sido el motivo por el que ha tenido que ausentarse este fin de semana. Sin embargo, Alexia Rivas ha despertado la incredulidad de todos en “Vamos a ver” tras presuponer que nada de esto tendría que ver con su “plantón”: “Anabel Pantoja estaba invitada y no pudo acudir”, arrancaba la colaboradora. “En el vídeo (que han puesto en el programa) decía que estaba en Estados Unidos, pero ella se va al día siguiente, por lo que el día de la Comunión si estaba en Madrid, desconozco los motivos por los que no fue”, ha zanjado.

Alexia Rivas también ha hablado sobre la no invitación de la abuela, Isabel Pantoja: “Evidentemente no estaba invitada por una sencilla razón, cuando no te preocupas por tu nieto, ni cuando va al colegio, ni cuando tiene médico, ni cómo le han ido las notas, no estás en su vida, pues reniegas para lo bueno, para lo malo y en este caso no tenía ninguna lógica invitarla”, exponía sobre esta decisión. Lo cierto es que ya en otras ocasiones la había invitado, como fue el caso de la boda entre su hija y Asraf Beno, al no asistir al enlace y no mostrar una cierta preocupación por su nieto, resulta evidente que haya decidido no incluir a la tonadillera en su vida.

Isa Pantoja ha vivido uno de los días más importantes para su hijo Alberto, pero sin la presencia de ningún miembro de su familia. A Kiko Rivera, hermano de la televisiva, tampoco lo invitó debido a que su relación hace mucho tiempo que se distanció. Quien sí estuvo presente este fin de semana, salvando la distancia que se incrementó tras su ruptura, fue Alberto Isla, padre del pequeño Albertito. Tampoco faltó Asraf Beno, quien ya es su marido y uno de los apoyos fundamentales para Isa. Por el momento, para sorpresa de sus seguidores, Isa Pantoja no ha compartido ninguna imagen del día, por lo que seguramente prefiera conservar la intimidad de su hijo y reservar el día para la familia y amigos reales.