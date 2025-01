La confesión más dura de Rocío Osorno tras sus vídeos con Coco Robatto: "Me da pena cuando veo fotos de mi boda"

Rocío Osorno y Coco Robatto se dieron el "sí, quiero" en 2019, sin embargo su historia de amor acabó en divorcio. La influencer y el político tuvieron dos hijos en común. En su momento la diseñadora explicó que la ruptura se había producido por diferencias de pensamiento y por las múltiples discusiones que protagonizaron. A pesar de todo, ahora mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos, Jacobo y Luis.

Estos días, la ex pareja ha compartido en redes sociales algunos vídeos juntos, lo que ha dado lugar al rumor de que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Pero en medio de uno de esos vídeos en los que hablan de su relación, Osorno ha hecho una significativa reflexión. Al ver una foto de ella el día de su boda, junto a su padre, ha confesado que "me da pena cuando veo fotos de mi boda pero no me volvería a casar nunca más. Aunque he dicho un millón de veces que no volvería a hacer algo y lo he hecho, para qué nos vamos a engañar?".

Una publicación que llega después de que se viralizaran algunos vídeos en los que tanto ella, como su marido y sus hijos vestían con outfits a juego. "En familia hacemos buen match. La familia SIEMPRE es lo primero", escribía la influencer en la publicación, que rápidamente alcanzó los 3 millones de reproducciones.