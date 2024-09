La confesión más picante de Najwa Nimri: “Intento practicar todo el sexo que pueda”

Najwa Nimri es una de las actriz más conocidas de la escena patria e internacional -gracias al éxito de “La casa de papel”-, y paradójicamente sigue siendo un misterio de mujer. Es de las pocas que ha logrado mantener su vida privada al margen de la opinión pública y los únicos detalles que se conocen sobre su intimidad son los que ella ha querido que se sepan.

Por eso llama tanto la atención cuando Nimri se muestra más espontánea de lo habitual y da a conocer algún detalle relativo a su intimidad. En esta ocasión, en una entrevista con la revista “Elle”, ha sorprendido con una picante confesión acerca de lo que le gusta hacer cuando tiene tiempo libre: “Si no trabajo, intento, básicamente, estar con mi madre, con mi hijo y practicar todo el sexo que se pueda”.

Sexo esporádico y sin compromiso, entendemos, puesto que no menciona a ninguna pareja en su revelación subida de tono. De hecho, en una entrevista publicada en LA RAZÓN, aclaró que vive sola y que disfruta de pasar tiempo consigo misma: “Vivo sola y trabajo mucho. En realidad, soy una empollona, es que soy un rollo de persona, me paso el tiempo estudiando. No creas que soy tan divertida como dicen (...) Por lo general, estoy bastante sola todo el rato. Soy bastante bicho bola. Una persona que pasa mucho tiempo sola, me gusta estar sola y estudiando”.

Sin embargo, en esa misma ocasión, aclaró a John Reyes que la clave para disfrutar de esos momentos en soledad es precisamente tener la certeza de que puede salir de ella cuando quiera: “La soledad hasta cierto punto, sabiendo que puedo llamar a alguien en cualquier momento y decirles de tomar algo. Tengo mis apoyos, mis amigos, mi hijo, mi familia... pero vivo bastante sola”.

También en LA RAZÓN, Nimri explicó cómo ha logrado, como decíamos al principio, mantener su vida privada alejada del foco público: “Hay gente que sabes que se dedica en cuerpo y alma hacer su trabajo, y yo hago lo mejor de mí para que desconectéis una hora de la vida, ese es mi trabajo. Fuera de eso, nadie sabe nada de mi vida, con treinta años de carrera. Cuando alguien se sale del tiesto, hay que ubicarlo. A la gente no le interesa nada de mi vida, le interesan mis personajes. Soy actriz y muy artesana de lo mío, todo lo que esté fuera de mi trabajo, no se me da bien”.