El consejo de Javier Ungría a Elena Tablada en plena batalla judicial

Elena Tablada sigue de vacaciones en Miami junto a sus dos hijas. La pequeña Camila, fruto de su matrimonio con Javier Ungría, se reencontró con la empresaria la semana pasada y la ex de David Bisbal no dudó en compartir en su perfil de "Instagram" cómo estaba viviendo los primeros días con sus dos retoños en Florida. Eso sí, aprovechando que estaba de nuevo con su hija menor, no dudó en lanzar unas cuantas indirectas a Javier Ungría en sus storys. "Nunca había estado tanto tiempo sin mi bebé. Quince eternos días muy difíciles de llevar", escribió Tablada en una de las imágenes junto al siguiente dardo envenado al empresario: "Qué caro se paga no elegir bien a una persona..."

La madre de la empresaria también declaró a los medios que le estaba sorprendiendo mucho la actitud que estaba teniendo Javier Ungría respecto a las barreras que está poniendo con la pequeña Camila. "Nos ha sorprendido porque él no era así, pero como todo cambia... pero bueno", señalaba.

Elena Tablada y Javier Ungría durante unas vacaciones en Ibiza GSLV GTRES

Y ahora le ha tocado a Javier Ungría responder a estas cuestiones. El empresario ha sido muy tajante sobre las palabras de su exsuegra y ha sentenciado que "yo soy la misma persona para la gente que me conoce". A pesar de las palabras de la madre de Elena Tablada, ha asegurado que "adoro a su madre", a la que no le guarda ningún tipo de rencor.

Sobre el dardo envenenado de la madre de su hija Camila en un story de "Instagram", Ungría ha respondido de manera muy irónica: "Es que eso es verdad, es un comentario en el que estoy de acuerdo con ella". Tras esto, el empresario ha expresado su deseo por el que se celebre ya el juicio por la mejor y le dado un consejo a Elena Tablada: "Que disfrute de sus hijas, que está con ella, y que ya está. Que disfrute que es lo que hay que hacer, disfrutar de la vida".