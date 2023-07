Elena Tablada, sin piedad contra Javier Ungría: "Qué caro se paga no elegir bien a una persona"

Elena Tablada se encuentra disfrutando de unas idílicas vacaciones en Florida junto a sus hijas y no ha dudado en cargar contra Javier Ungría, su exmarido y padre de Camila, a través de su perfil de "Instagram". La ex de Bisbal se encuentra inmersa en una batalla judicial contra Ungría y ha aprovechado el reencuentro de las pequeñas para lanzarle un dardo envenenado el empresario.

"Por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas", escribía en uno de los storys que ha subido de sus dos hijas al reencontrarse. "Nunca había estado tanto tiempo sin mi bebé. Quince eternos días muy difíciles de llevar", ha explicado Elena Tablada por la situación por la que esta atravesando por la custodia. Para rematar, le ha enviado un dardo envenenado al padre de Camila: "Qué caro se paga no elegir bien a una persona..."

El pasado 14 de junio Elena Tablada y Javier Ungría tenían que haberse visto las caras en los tribunales pero el juicio se canceló porque no había un juez. Aunque en un principio tuvieron una separación amistosa, su relación se ha vuelto muy tirante y han preferido que la Justicia decida por el bienestar y custodia de su hija pequeña en común. De momento no hay próxima fecha para la celebración del juicio pero la ex de Bisbal está deseando cerrar este capítulo de su vida para siempre y comenzar definitivamente una nueva etapa. Tablada va a luchar con todas sus fuerzas contra Ungría, para que no obtenga la compensación económica mensual de 500 euros que ha pedido. Según fuentes cercanas a la empresaria, "lo único que quiere es que sus hijas se sigan criando con la misma calidad de vida que con la que se han criado hasta ahora", tal y como desvelaron a "Semana".