Juan Ortega "está bien dentro de lo que cabe, llevándolo lo mejor posible"

Ya han pasado varios días desde que se dio a conocer que el torero Juan Ortega canceló su boda con Carmen Otte en el último momento, pero todavía son muchos los detalles que se desconocen sobre este escándalo que tiene en vilo a buena parte de la opinión pública.

Las razones que llevaron al diestro a tomar esta decisión in extremis siguen siendo un misterio, pero en las últimas horas se han publicado informaciones que sugieren que el cura que iba a convertirlos en matrimonio tuvo algo que ver y que le recomendó que no pasara por el altar si no estaba seguro al 100 % de querer compartir el resto de su vida con su prometida.

Lo que sí está claro es que tanto Otte como Ortega atraviesan uno de los momentos más complicados de su vida. Desde el entorno de ella ya confirmaron a LA RAZÓN que "está destrozada y no ha dejado de llorar" desde aquel fatídico día, pero, ¿qué hay del torero? De momento se ha mantenido en silencio y se desconoce cómo afronta estos complicados días tras haber tomado la que ha podido ser la decisión más difícil de su vida, pero desde su círculo más cercano ofrecen a este periódico algunos detalles sobre cómo se encuentra.

Invitados a la boda de Juan Ortega Gtres

"He podido hablar con él y se encuentra bien, dentro de lo que cabe", comenta uno de sus amigos, que cuenta que Ortega está intentando llevar esta situación "lo mejor posible".

Mientras los dos principales protagonistas guardan silencio, en los últimos días se ha producido un aluvión de publicaciones que pintan diferentes escenarios: desde que Otte aprovechará el viaje que habían contratado para su luna de miel para escaparse con sus amigas hasta que su familia ha exigido a Ortega hacerse cargo de los gastos de la boda, que ascenderían a 90.000 euros.

Pese a todo, algunas voces aseguran que ni Otte ni Ortega cierran la puerta a una posible reconciliación, pero todo apunta a que ni siquiera se han puesto en contacto desde que se canceló la boda.