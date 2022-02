La aplaudida reflexión de Cristina Medina tras terminar la quimio y radioterapia: “Estoy de luto”

Hace cuatro meses, Cristina Medina sorprendía a través de sus redes sociales confesando que padecía cáncer de mama, y aprovechaba el comunicado para hacer un llamamiento a las autoridades, para dejar constancia de lo poco asequible que son los tratamientos a los que se someten los pacientes, haciendo hincapié que no solamente existe la quimio y la radioterapia. “Me lo detectaron en julio, tenía dos bultos, terminaré la quimio en diciembre y la radio en febrero o marzo, luego a recuperarme y a disfrutar del verano. Ya trabajaré”, aseguraba la actriz en una entrevista por entonces.

Así ha sido. Afortunadamente, Medina ha terminado ya con la quimioterapia y la radioterapia, como ella misma ha confirmado en redes sociales: “Ya he terminado la quimio y la radio, y estoy en el tratamiento hormonal, que te duelen las articulaciones lo más grande. Lo que estoy haciendo por recuperarme es darle al ejercicio de una manera ‘light’ y luego me voy con el flamenco...”.

La interpreté ha querido lanzar una sincera reflexión a través de un post Instagram para todos aquellos que, como ella, se encuentran luchando contra esta terrible enfermedad: “Ahora es cuando a mi me está viniendo todo el shock emocional fuerte”.

“Hay una cosa que he descubierto que quiero compartir con vosotros: se supone que dentro de unos meses, cuando todo se vaya recuperando, seremos la versión mejorada de nosotras mismas, eso es lo que mucha gente que ha pasado por la enfermedad dice. Pero ahora mismo yo no me siento una versión mejorada, la versión anterior está destruida, entonces... yo he intentado darle un por qué a todas estas emociones, que es un barullo de tristeza, ansiedad, nerviosismo, miedo... de todo”, continua.

“Hay una reflexión a la que he llegado que me ha servido de ayuda: yo considero que estoy viviendo una especie de luto de la que era. Seguramente cuando todo esto termine y dentro de unos meses me sienta recuperada, volverá la anterior y con la nueva haremos una versión. Pero si hay alguien que ahora mismo está confundida, si en vez de sentirse feliz de haber terminado el tratamiento, se siente como un gato en una bolsa, que sepáis que yo estoy igual; y que me ha servido de gran ayuda pensar en esto. Estoy de luto y el día que estoy triste, estoy triste y el día que estoy mas animada, lo estoy... si estoy rabiosa o ansiosa con todo lo que me ha tocado, es con todo mi derecho”, confiesa.

Medina también manda un consejo a aquellos aquellos que se preocupan por su salud sin saber el proceso emocional y psicológico que conlleva la enfermedad: “A toda esta gente que se acerca e insiste en que estás bien porque has terminado el tratamiento, decirles que si no quieren escuchar la verdad, no pregunten. Normalmente es gente que no está en tu día a día. Si no, saben que bien, del verbo bienestar, no estás”.

Una reflexión que ha sido aplaudida por sus más de 347.000 seguidores, que están deseando volver a ver a la sevillana sobre los escenarios, y que no han dudado en mandar todo el cariño y apoyo a la actriz; y en especial, sus compañeros de la serie ‘La que se avecina’ Eva Isanta, Nacho Guerreros o Vanesa Romero, que le han dedicado unas bonitas palabras.