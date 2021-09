El drama de Cristina Medina (’La que se avecina’): desvela que padece cáncer de mama

Famosos

Enfermedad

Conocida por interpretar a Nines Chacón en la exitosa serie de ‘La que se avecina’, la actriz Cristina Medina ha desvelado en sus redes sociales que padece cáncer de mama.

Con un pañuelo que cubre su cabeza y un sombrero, la sevillana ha compartido un emotivo vídeo con sus seguidores para contarles la noticia: “Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente. Lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que los acompañan. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado”, desliza Medina con una actitud reivindicativa.

“Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel, todo... Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene. Entonces, no solo me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto porque hay muchas maneras de combatir esto que no se investigan”, afirma.

Algunos actores de 'La que se avecina' FOTO: Mediaset

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para sus casi 300.000 seguidores de Instagram, entre los que, como no, se encuentran sus queridos compañeros de ‘La que se avecina’, demostrando que todos ellos son unan piña dentro y fuera de las tablas. La actitud de la actriz ayudará a muchas otras mujeres que se encuentren en su misma situación a la hora de afrontar la enfermedad.