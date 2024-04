Se cumplen 45 años de la fundación de “Los Pecos”: “Hemos recibido ofertas para volver a cantar juntos y no las descartamos”

Hace cuarenta y cinco años salía a la luz un dúo musical que iba a marcar un hito en. La historia musical española. Los hermanos Javier y Pedro Herrero se presentaban como “Los Pecos” y acabaron convirtiéndose en ídolos de la Juventus. Hoy, Javier nos adelanta que: “Hemos recibido ofertas para volver a cantar juntos, y no descartamos hacerlo. Sería un bombazo, ¿no?”. Tras más de dos décadas separados, los hermanos siguen contando con un público que les recuerda con cariño, sus más fieles seguidores nunca les abandonaron.

Javier, ¿Le siguen reconociendo por la calle?

Si, tanto a mi como a Pedro. El cariño de la gente no ha disminuido nunca.

El regreso del dúo sería un puntazo.

Eso lo tenemos muy claro. Pero si te digo la verdad no hemos descartado nunca volver a cantar juntos.. Ya veremos si este año llegamos a un acuerdo para hacerlo.

¿Tiene mucho contacto con Pedro a pesar de que se separaron hace más de veinte años?

Claro, somos hermanos. Y vivimos en la misma zona de Madrid.

Javier y su esposa Blanca llevan juntos desde el año 2000 y no tienen hijos. Intentaron adoptar pero el proceso se fue dilatando tanto que al final no pudieron hacer su sueño realidad: “estábamos muy ilusionados pero nos dimos por vencidos porque el proceso de adopción no avanzaba. Lo descartamos totalmente. Yo tengo ya sesenta y tres años, me voy muy mayor para estrenarme como padre.”

¿Qué balance hace de la carrera de “Los Pecos?

Extraordinario. Fueron unos años maravillosos. Llegó un momento en el que decidimos tomar caminos separados, pero ojalá que llegue el día que nos veáis de nuevo juntos sobre un escenario. Ya veremos…

Han pasado cuarenta y cinco años desde que aparecieron en el panorama musical …

Yo tenía diecisiete años y mi hermano quince. Ni se nos ocurrió imaginar que nos convertiríamos en ídolos de la juventud. Pero nuestras canciones nunca han pasado de moda.

El próximo cuatro de mayo, Javier será cabeza de cartel en el Festival Valdepop, en Valdetorres del Jarama. Desde que se separó musicalmente de su hermano nunca ha dejado de cantar en solitario.