Dani Alves no se libra del juicio: la jueza ve claros indicios de agresión sexual

Dani Alves no ha sabido gestionar bien la crisis que se le vino encima cuando una joven de 23 años le acusó formalmente de haberla agredido sexualmente en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona en la noche del 30 de diciembre. Sus versiones cambiantes y la fuerza de las pruebas de la chica le han situado en un atolladero que le llevará ahora ante el juez, sentado en el correspondiente banquillo de los acusados.

Dani Alves seguirá en prisión Efe

Así lo ha confirmado ahora el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, que ha cerrado la investigación concluyendo que hay indicios firmes para juzgar al futbolista brasileño. Por eso, previo paso al correspondiente juicio, se le ha citado el próximo jueves al mediodía para una declaración indagatoria, es decir, por si quiere añadir algo o rectificar sus anteriores declaraciones de cara a afrontar un proceso en el cual su estrategia pasa por defender su inocencia. Una vez superado este paso y que ambas partes marquen sus pretensiones judiciales, tan solo quedará fijar la fecha en el calendario para verse las caras frente al juez.

Como decíamos, no será un proceso tranquilo para Dani Alves. Sobre la mesa está una petición de condena de la Fiscalía y la acusación particular contra el futbolista, para quien esperan entre 8 y 10 años de prisión. Pero esto es solo lo que pide la parte acusadora, la defensa de Dani Alves, que ha recaído en manos de Cristóbal Martell, en cambio hará su propio escrito en el que pedirán la absolución completa del deportista, que continúa manteniendo que las relaciones sexuales acontecidas aquella fatídica noche fueron en todo momento consentidas. Una versión que el futbolista ha mantenido en todo momento y que llevará por verdad ante el juez, a pesar de que las pruebas no estén jugando a su favor.

Por el momento no hay fecha de juicio, aunque estando el brasileño en prisión provisional lo más seguro es que los papeleos se agilicen y éste tenga lugar entre finales del presente años o principios del próximo. Y es que hasta que este proceso se celebre, Dani Alves deberá permanecer entre rejas ante el riesgo de posible fuga, como así se ha reconocido en el nuevo escrito del Juzgado de Instrucción. Y así lleva ya seis meses, concretamente desde el pasado 20 de enero, también porque ha cambiado su versión de lo sucedido aquella noche del 30 de diciembre hasta en tres ocasiones. Su verdad cambiante, ante la firme acusación y las pruebas presentadas le hacen permanecer como reo hasta el día del juicio.

Este nuevo documento legal también establece que, en caso de ser sentenciado como culpable, el jugador deberá indemnizar a la víctima con 150.000 euros en concepto de responsabilidad civil, con los que se le asegura acceso a recursos psicológicos derivados de la presunta agresión y el proceso de defensa judicial. La defensa de Dani Alves no se ha opuesto en ningún momento a esta restauración económica del mal ocasionado, aunque siguen manteniendo su inocencia y que el acto sexual fue consentido.