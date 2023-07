Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, denuncia amenazas: "Estamos autorizados para matarte"

Joana Sanz, aún mujer de Dani Alves, estalló en redes sociales después de recibir amenazas diarias y algunas de muerte. El motivo no sería otro que su intención de separarse de Alves tras todo el escándalo del pasado 30 de diciembre que terminó con el jugador en prisión. "Te vas a morir, perra. Te encontraremos en cualquier lugar, perra. Te burlas de tu esposo después de que él se disculpa contigo, perra. Estamos autorizados para matarte", dicen los mensajes.

La modelo atraviesa un año para olvidar después del fallecimiento de su madre y, posteriormente, la infidelidad de Alves. El jugador habló hace unas semanas con la periodidsta Mayka Navarro. "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila", para dejar constancia de: "Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista, para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que pienso. Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato 'asustadizo' de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice", afirma.

La 'Ley del sí es sí' dictamina que las penas oscilan entre los cuatro y los 12 años de prisión cuando la agresión consiste en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. Además, la juez instructora ya dijo que es "contundente y persistente" la declaración de la víctima respecto a que el futbolista la forzó en el baño de Sutton.

El programa 'Fiesta' se puso en contacto con uno de los compañeros de prisión de Alves: "En el comedor le gritan maricón y violador. Él no sale. Él solamente sale al polideportivo cuando juega contra otro módulo. Si no, se queda ahí en el módulo o se pone ahí en la sala de día, que está la televisión, a ver la tele.Está "más delgado y demacrado. Se le ve triste a ratos. Él come exactamente la misma mierda que nos dan a nosotros. Tal cual".