David Bustamante: de las críticas por su peso a ser uno de los hombres "mejor conservados" de España

“Men’s Health” ha vuelto a sacar la lupa sobre los hábitos de belleza masculinos en España durante los Premios Cuídate 2025, que además celebraban veinte años de autocuidado y abdominales soñados.

El estudio, realizado entre 4.000 hombres, demuestra que ahora los esfuerzos se centran en envejecer con dignidad. La mayoría empieza a notar el paso del tiempo alrededor de los 35, aunque siempre hay un puñado de “viejóvenes” que se sienten marchitos a los 25. En su rutina diaria, dedican entre 10 y 30 minutos a ponerse decentes y gastan sobre todo en cremas faciales, perfumes y suplementos, que suben como la espuma.

Si hay una obsesión que se mantiene inmutable es la fijación con el abdomen, común en casi todos los encuestados. Más de la mitad de los españoles lo cambiarían sin dudar, muy por encima del pecho, el culo o incluso el cerebro, que solo preocupa al 1%.

También reflexionan sobre las decisiones que tomaron en su día y que hoy no repetirían: si pudieran volver veinte años atrás, la mayoría se apuntaría al ejercicio, bajaría el azúcar y hasta confiesa que habría aprovechado más su vida sexual. Otros, más francos, admiten que ni hijos hubieran tenido.

Entre los hombres que mejor se conservan según el público se encuentran, a la cabeza, Roberto Leal, elegido como el cuerpo masculino mejor mantenido con un 27% de los votos, reafirmando que a los 46 está en su era dorada. Tras él, Xabi Alonso, Andrés Velencoso, Antonio Banderas, David Bustamante y José Coronado completan la lista de figuras que encarnan ese ideal de madurez bien llevada.

Especialmente llamativo es el caso de David Bustamante, que hace solo unas semanas protagonizaba titulares por su cambio físico. Los más críticos pusieron el foco en los supuestos “kilos de más” del cantante, que se esfumaron de la noche a la mañana cuando presumió de tonificada figura y unos abdominales que ya se han convertido en seña de la casa.

El caso es que el cantante ha sido elegido como uno de los hombres que mejor se conserva de España, una posición privilegiada que demuestra que, a sus 43 años, sigue siendo la envidia de muchos.