David Bustamante da sus trucos y consejos para tener sus músculos de acero

Conocimos a David Bustamante cuando tan solo tenía 19 años y sigue copando titulares y estando de plena actualidad a sus 43 años. No solo por sus momentazos musicales o sus conciertos, así como por sus apariciones estelares en televisión, como la de este miércoles en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. También ha estado en boca de todos por su físico. A veces para bien, otras no tanto. Y es que su cuerpo ha sido objeto de controversia, en ocasiones por comentarios subidos de tono piropeando sus músculos, otras veces para criticar sus subidas de peso, cayéndose incluso en el insulto.

El cuerpo del cantante ha sufrido mil y una transformaciones a lo largo de los años. Entró en la academia de ‘Operación Triunfo’ con una anatomía normal, para salir después presumiendo de músculos. Se entregó de lleno al culto de sus músculos y a presumir de ellos con sus fans. Pero la vida le asestó varios reveses y no siempre ha logrado mantener la talla. Ha engordado en muchas ocasiones, causando furor entre sus fieles, para meses después reaparecer ante su público de nuevo luciendo cuerpazo fitness. ¿Cuál es su secreto? Él mismo lo desvela.

Consejos para tener el cuerpo de David Bustamante

El cantante cántabro no solo ha conquistado a sus seguidores con su música, también con su agraciado físico. No siempre le sienta bien este escrutinio a su figura que pasa por alto su talento vocal, pero después de un cuarto de siglo sobre los escenarios se ha terminado por acostumbrar. “Periódicamente, la gente sin que le pregunte, me dice cómo estoy, si estoy gordo, si estoy delgado. Y lo hacen de una manera muy cobarde”, decía durante un concierto tras quitarse los kilos de más y recuperar sus preciados músculos. “Todos tenemos un espejo en casa. Dejad de decir a la gente si ha subido o bajado de peso”, sentenciaba.

Estaba cabreado y es que le cuesta mucho mantenerse en forma. La ansiedad es su peor enemiga y hay épocas en las que no puede evitar asaltar la nevera y hacer recurrentes visitas a la despensa. Así le ha pasado, como él mismo ha confesado, cuando ha tratado de dejar los malos hábitos, como así pasó la última vez con el tabaco. Pero su fuerza de voluntad y constancia le hacen entregarse de lleno a la tarea de sudar la camiseta y recuperar pronto su anatomía de acero. Como ahora que ha perdido 20 kilos en cuestión de meses.

Para el lanzamiento de su último disco, el artista cántabro se ha puesto las pilas. Lo ha ido mostrando en sus redes sociales, dando píldoras sobre sus entrenamientos y la cuidada dieta que sigue para que su cuerpo recupere todo el esplendor. Es terapia, pero también trabajo. Así lo deja claro él mismo al declararse “de vuelta a la oficina”, mientras presume de gimnasio. “Soy una persona muy fuerte. Aunque estuviera ocho meses sin entrenar volvería con la misma energía y fuerza. Es mi constitución física y además el cuerpo tiene memoria”, decía a ‘Men’s Health’.

En su entrevista con la revista confesaba su rutina: “Me levanto todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana porque soy poco dormilón”. Una vez en pie no busca refugio en el sofá, sino que se echa a la calle para andar y quemar calorías: “Una caminata de una hora en ayunas. Eso para mí es lo que más grasa me elimina”. Regresa a casa y hace una hora de ejercicios de fuerza funcionar con su entrenador, David Navarro, que le manda hacer “dominadas, press, sentadillas, peso muerto… hacemos mucho HIT”. Esto no solo le hace sudar la camiseta, sino también calmar su mente: “Es mi mayor ansiolítico”.

Pero tanto ejercicio y vida activa no tendría resultados evidentes sin atender al descanso y a una dieta equilibrada. En el caso de Bustamante, es “súper estricta”, porque tiene tendencia al desastre alimenticio y dejarse caer por la tentación de los alimentos prohibidos: “He desterrado de mi vida el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas. Solo como proteínas, grasas saludables y verduras. No me lo salto ni un día”, promete. Eso sí, no se castiga, pues reconoce que cuando llega a su objetivo marcado “ya me puedo relajar un poco, pero mientras, no hay quien me mueva”.