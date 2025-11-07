El hermano de Paquirri defiende a Kiko Rivera del último feo de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja, por más que trata de esconderse de los medios y vivir alejada de dimes y diretes, sigue siendo noticia. No importa si blinda su vida o pone tierra de por medio, siempre acaba protagonizando titulares. Especialmente ahora, que ha realizado un movimiento que le ha dejado un profundo vacío en sus adentros. La venta de Cantora le ha removido mucho, pero era un paso necesario para tratar de afrontar sus gravísimos problemas económicos que desde hace muchos años arrastra sin solución aparente. No es la única propiedad de la que se desprende, pero sí la que más le duele.

Y es que aquí un día fue feliz con Paquirri, con sus hijos, rodeada de fieles amigos y viviendo también intensas historias de amor como con Diego Gómez o Julián Muñoz. Ahora ha vaciado por completo sus estancias, ha metido todo en camiones de mudanza y ha cerrado la puerta para no regresar jamás. De hecho, ha entregado ya las llaves al nuevo propietario. Pero, con ello, surgen muchas incógnitas. No tanto sobre su nuevo rumbo, sino más por qué ha sucedido con los objetos que Paquirri dejó en herencia a sus hijos mayores, Fran y Cayetano Rivera, y que jamás su viuda entregó. Sobre esto ha hablado ya el abogado de los toreros, pero también se ha pronunciado al fin Antonio Rivera, hermano de Paquirri.

Antonio Rivera rompe su silencio sobre Cantora

El hermano del afamado torero sigue guardándole mucho rencor a la que fuese su cuñada. Considera que no ha obrado como debería desde que su hermano faltó y le reprocha especialmente el dolor que le ha causado a sus sobrinos, por no entregarles lo que les corresponde. Capotes, espadas, cabezas de toros, trajes de luces… objetos ligados a su profesión taurina que tienen mayor valor sentimental que económico. Todo se lo quedó la tonadillera e incluso se llegó a fingir un robo para evitar entregar el lote a sus herederos. Kiko Rivera aseguró hace cinco años haberse topado con el botín en un escondite de Cantora.

Ahora que la finca gaditana se ha vaciado por completo para la entrega de llaves tras su venta, la pregunta es clara: ¿Qué ha sucedido con estos objetos? “No sé nada del tema de Cantora, porque como no nos comunicamos, ni hablamos, pues no te puedo decir nada. Lo que te diría no sería cierto”, se mantiene al margen Antonio Rivera en conversación con Gtres. Pero, a pesar de no tener información, sí que tiene una opinión bien formada al respecto y es que considera que su cuñada no lo ha sabido hacer bien: “Las cosas no están como deberían estar, pero Dios dirá lo que tenemos que hacer”.

Entre los puntos en los que el hermano de Paquirri considera que Isabel Pantoja no ha hecho las cosas como deberían hacerse, incide en cómo Kiko Rivera ha salido perjudicado. Su sobrino no va a heredar su parte de la finca, algo que a Antonio le causa mucho pesar: “Me da una pena tremenda, porque vamos, todo eso es suyo, que para eso se lo dejó el padre. Y han hecho lo que han querido con su parte”, condena. Pese a todo, él no quiere el mal para nadie, tampoco para la que ha sido enemiga de su familia desde hace décadas: “No te puedo decir nada en concreto, porque no hablamos, pero que Dios le dé suerte y le vaya todo muy bien”, se despedía, sin querer valorar la delicada situación económica de la tonadillera.