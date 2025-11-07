Isa Pantoja responde al perdón de Kiko Rivera y tras reconocer el episodio vejatorio de la manguera

Este viernes 7 de noviembre se vive un momento histórico en televisión. Al menos sí en el terreno cuore, pues Kiko Rivera regresa al medio tras casi cinco años de ausencia. No pisaba un plató desde que pusiese en jaque a su madre, Isabel Pantoja, y rompiese lazos con su hermana. Han sido muy duras las palabras que le ha dedicado a las mujeres de su vida, apostándolo todo al amor que sentía por su esposa, Irene Rosales. Pero ahora que su matrimonio se ha ido al traste y su exmujer ya está en brazos de un apuesto joven llamado Guillermo, el Dj no tiene demasiado que perder y mucho que ganar.

Mucha caña se le está dando por ofrecer una exclusiva cuando prometió el pasado mes de agosto no rentabilizar su drama sentimental y familiar. Una promesa que se ha caído al recibir una jugosa oferta, pero que sirve también de respuesta a las revelaciones de su ya exmujer en el kiosco rosa y en la competencia, en ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3. Él se sentará en ‘De viernes’ para dar su punto de vista sobre los motivos que empujaron a su matrimonio al abismo, pero también sobre otros aspectos delicados de su vida. Se hablará de adicciones, de problemas económicos, de la venta de Cantora por parte de su madre y, por supuesto, también de su hermana, Isa Pantoja. A ella le ha pedido perdón y la joven ya ha respondido.

Isa Pantoja reacciona al perdón de su hermano

Kiko Rivera ha abierto las puertas de su nueva casa a Santi Acosta para ofrecer sus primeras declaraciones tras su ruptura. Pero en su entrevista ha querido hacer un alto y pedir perdón a su hermana, tras entender que no ha obrado bien en el pasado y que el daño que le ha podido ocasionar ha sido inmenso. Aunque en otras ocasiones incluso se ha reído de las lágrimas de su hermana al narrar durísimos episodios de maltrato y vejaciones, ahora se solidariza con ella: “Sigue siendo mi niña pequeña. Me gustaría pedirle disculpas por todo el dolor y daño que le he podido causar”, admite en un momento de su entrevista.

El entrevistador no deja nada en el aire y le pregunta si su perdón va dirigido al capítulo de la manguera, cuando la desnudó y la regó para limpiar supuestamente su impureza tras conocer que había perdido la virginidad. Él asiente con la cabeza confirmándolo. Algo que Isa Pantoja confesó, pero no ablandó a su hermano en su día. Ahora, tras escuchar su perdón, ha hablado con Alexia Rivas. La periodista ha trasladado sus palabras en ‘El tiempo justo’, de Telecinco.

“Sabe que lo reconoce y le pide perdón. De su hermano hemos hablado bastante en general, no solo esta semana. Siempre he tenido la sensación, y no la sensación, de que si su hermano le pidiera perdón por alguna cosa o tuvieran una conversación… Isa quiere mucho a su hermano y creo que es a la primera persona a la que perdonaría”, desvela la colaboradora tras charlar con Isa Pantoja. Y es que reconoce que “Isa no es rencorosa, me lo ha demostrado siempre que ha hablado de su hermano y al igual que con su madre lo vería más complicado, porque tiene más dolor y se ha visto más abandonada, a Kiko le perdonaría”.

Kiko Rivera ha dado el primer paso. No solo al pedir perdón, sino al confirmar que su hermana no se ha inventado los durísimos episodios que ha narrado, como así negaba anteriormente. Ahora le da la razón, lo que podía suponer un acercamiento. Reconoce el episodio de la manguera, también cuando asegura que escuchó a su madre decir que deseaba mandarla de vuelta a Perú. “Veo a un Kiko mucho más sensato, sincero, valiente, tranquilo y, sobre todo, me gusta lo que ha hecho con su hermana. Para su hermana, cuando vea esto, va a ser un alivio y un decir, jolín, gracias, porque había gente que no la creía”, concede Alexia Rivas.