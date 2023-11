David DeMaría resurge de sus cenizas: "No tengo pareja, he rehecho mi vida con mi hijo"

Tras cinco años de travesía en el desierto, plagados de desafueros sentimentales y profesionales, David DeMaría renace de sus cenizas, volcado en su hijo y en su carrera profesional. Le vemos en el programa “Dúos increíbles”, recorre España con la gira de sus veinticinco años en el mundo de la música y prepara nuevo disco. La vida le sonríe y los problemas han desaparecido.

Famous, María del Monte, Julia Medina y David de María RTVE

Ha pasado cinco años muy duros.

Terribles. Me separé de mi mujer, mi casa de discos me dio la espalda, algunos amigos desaparecieron de mi vida, me encontré con una depresión muy fuerte. Estaba prácticamente solo en Madrid, con mi familia lejos… En el momento de mi separación no solamente perdí a mi pareja, sino también la posibilidad de estar todos los días con mi hijo, mi agencia de representación, donde trabaja mi exmujer, mi discográfica… Pero ya he pasado ese calvario y estoy priorizando mi vida con mi hijo y con mi trabajo. Es como si hubiera comenzado de cero, lo peor ya quedó atrás.

Su separación de Lola le dejó muy marcado.

Es que me llegó una demanda de divorcio sin esperarlo. Pero le puedo decir que hoy nos llevamos mejor que cuando estábamos casados. Estoy tranquilo, veo a mi hijo feliz, me siento más equilibrado, con menos ambiciones, pero he ganado en riqueza mental y personal. Hasta vendí mi casa de Cádiz para darle una mejor vida a mi niño, llevarle al mejor colegio e instalarme en Madrid para tenerle cerca. Todo para que la familia no se viera desequilibrada, ni hubiera desbarajustes…

¿Tiene pareja?

No. He rehecho mi vida con mi hijo, no hay mejor plan que estar con él, y estoy muy bien sin pareja. No se está mal con uno mismo.

Se le ve muy a gusto en “Dúos increíbles”.

Es un programa musical cojonudo que une generaciones de cantantes. Estamos currando muchísimo. Ahí me tienes con María del Monte, Paloma San Basilio, David Summers, haciendo piña con artistas noveles. Se ven actuaciones muy emotivas.

Igual que sus conciertos solidarios.

Precisamente, en estos días viajaré a Badajoz con el Padre Ángel para una actuación benéfica.