Carmen Borrego rompe a llorar tras las últimas declaraciones de su hijo: "He necesitado ayuda psicológica"

Carmen Borrego ha reaparecido esta mañana en "Vamos a ver" y ha tenido que hace frente a las últimas confesiones de su hijo José María en "GH Dúo". El participantes, anoche, se sometió a la conocida "línea de la vida" del reality y se desnudó ante la audiencia sobre los momentos más complicados de su vida, desde el divorcio de sus padres hasta el conflicto que ha protagonizado con su progenitora estos últimos meses. "Tengo buenos proyectos como retomar la relación con mi familia, con mi madre y con toda la familia materna, que durante un mal tiempo no la he tenido. Y espero que este 2025 sea un año maravilloso y que todos los problemas se superen. Olvidarse es casi imposible, pero que se supere y se quede como un pequeño bache", declaró el televisivo.

Muy emocionada por el relato de José María, Carmen Borrego no ha podido evitar derrumbarse en "Vamos a ver" y se ha sincerado sobre cómo vivió anoche las palabras conciliadoras que le dedicó su hijo en directo. "Sabéis perfectamente lo que he pasado, nunca pensé que esto podía ocurrir... Tengo que hacer un ejercicio diario de no agobiarle, de darle un espacio, pero han sido meses francamente duros y he necesitado ayuda psicológica", ha comenzado diciendo la colaboradora de Telecinco.

Carmen Borrego en "Vamos a ver" Telecinco

"No he dejado ni un solo día de mi vida de mandarle un mensaje, y creo que esa tranquilidad mía, el no decir nada malo de él...", ha desvelado Carmen, explicando que esto último ha ayudado mucho en su reconciliación. "Estoy muy contenta", ha añadido.

La hermana de Terelu ha vuelto a reconocer su errores públicamente. "El problema ha sido no hablar, hablar, arregla las cosas. Ha habido silencios que me han matado, pero yo nunca he desaparecido de la vida de mi hijo", ha asegurado Carmen, explicando que "estamos en la senda, en el camino de la reconciliación". Tras estas palabras, la televisiva no ha dudado en ensalzar de nuevo la figura de José María. "José es un chaval noble, supereducado, yo os dije que si era como él es, lo ibais a descubrir. Ese es el José de verdad, no lo que ha pasado este tiempo, por eso yo quería que entrase", ha declarado, orgullosa. Para la colaboradora, una de las cosas que más le ha dolido es no haber estado al lado de su primogénito durante su proceso de divorcio. "Apartar a tu madre justo en el momento del divorcio... el sufrimiento que él ha tenido, creo que no ha sabido expresarlo", ha finalizado sobre el asunto.