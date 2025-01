Una pudorosa Carmen Borrego reacciona a la relación de José María Almoguera y María "La Jerezana": "Me cuesta verlo"

José María Almoguera y María "La Jerezana" han dado rienda suelta a su pasión en "GH Dúo", protagonizando la primera carpeta del reality. Ambos jóvenes se han dejado llevar y su relación está dando mucho de qué hablar. Carmen Borrego, su madre, ha sido la última en reaccionar al romance sorpresa de su hijo en el concurso en "Vamos a ver". Sin filtros, la colaboradora no ha podido evitar disimular el "pudor" que le provocan las imágenes, sacando su lado más vergonzoso ante las cámaras.

"A mí me cuesta verlo. Si se gustan, ¿por qué no? No he visto nunca esa imagen de él. Me da pudor porque es mi hijo. La primera semana, me dijo Belén Rodríguez que mi hijo se iba a liar con María. Y efectivamente", ha comenzado diciendo Carmen Borrego. Aunque reconoce que no está haciendo nada malo José María, la televisiva espera que su hijo no protagonice el primer edredoning de la edición. "Si pasa, me meto debajo de la mesa. Me da corte. Está divorciado, puede hacer lo que quiere. Ver en primer plano a tu hijo enrollándose con alguien no es agradable".

José María Almoguera y María La Jerezana besándose GH Dúo 3

Sobre los sentimientos de José María, Carmen Borrego ha explicado que "Si la ha besado es porque siente algo por ella. Yo no lo he notado. Hay cosas como madre que no me gustan. Me gusta ver lo educado que es José y eso traspasa la pantalla". Además, no ha dudado en elogiar a su hijo y el concurso que está haciendo: "Está haciendo las pruebas, se relaciona fenomenal con los compañeros. Todos hablan bien".

La televisiva también ha dado su sincera opinión sobre María "La Jerezana". Muy sincera, ha declarado que "todo el mundo habla bien de ella, no la conozco. La madre de ella estuvo bien, ¿qué va a decir? Lo mismo que yo. De momento, no quiero tener nuera. Después de una separación, uno tiene que vivir la vida. Puedes tener una amiga sin tener un compromiso. Somos amigos, nos vemos, pero no es la pareja". Además, ha querido dejar claro que "de momento, no soy la suegra de nadie, mi hijo está divorciado".