El deseo de Eva González a Cayetano Rivera a punto de cumplirse un año de su separación

Eva González fue la encargada de presentar anoche el último disco de su amigo David Bisbal. Radiante y feliz, la modelo vivió una velada inolvidable rodeada de sus amigos y así se lo hizo saber a la prensa. "Estoy encantada de estar aquí. Sabéis la relación que me une a mi amigo David de tantos años trabajando juntos y voy a presentar su disco", declaraba la sevillana, muy ilusionada de poder ejercer de maestra de ceremonias del evento. No paró de deshacerse en elogios hacia el almeriense, que no dudó en destacar lo "bellísima persona que es". "Se destaca él solo porque es maravilloso. Como cantante qué te voy a contar, eso lo sabe todo el mundo, pero el que tenga oportunidad de conocerlo como persona se asombraría de lo maravilloso que es, David es todo corazón", aseguraba sobre el artista.

Haciendo un guiño al nombre del último álbum de David Bisbal, "Me siento vivo", Eva González confesó qué es lo que le hace sentirse viva, justo cuando se va a cumplir un año de su separación con Cayetano Rivera. "Gracias a Dios, siempre me he sentido viva toda mi vida. Gracias a mi hijo, a mi trabajo, a mi familia, a la gente a la que quiero y me acompaña y están conmigo siempre, siempre me siento viva. Ojalá no pierda eso nunca, imagínate", revelaba la modelo.

Cayetano Rivera y Eva González Jesus Briones GTRES

La sevillana se ha refugiado en su trabajo y sus familiares y amigos más cercanos después del duro golpe que le supuso separarse del padre de su hijo. Pero ningún varapalo ha podido con Eva González y se ha mantenido al pie del cañón estos últimos meses y siendo una de las presentadoras más reclamadas y exitosas de nuestro país.

Antes de finalizar su intervención con los medios, inevitablemente fue preguntada por Cayetano Rivera y María Cerqueira y la modelo, ante esta pregunta, no dudó en desearle lo mejor "a todo el mundo". El padre de su hijo ha rehecho su vida junto a la presentador portuguesa y su romance cada día está más consolidado. Por el contrario, Eva González no ha vuelto a ilusionarse en el amor y ha preferido centrarse en los suyos y en sí misma.