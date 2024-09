Desvelamos la identidad del amigo "especial" de Malú: es Ángel 'El Turco'

Hasta hoy tan solo se sabía que el nuevo amigo “especial” deMalú era un hombre de unos cuarenta años, moreno, con barba y que trabaja en el equipo de la cantante. Se desconocía su nombre, y nosotros estamos en disposición de desvelarlo. Según nos cuenta J.M., una persona cercana a la artista, el personaje en cuestión “se llama Ángel y todos le conocen con el apodo de “El Turco”. Es un hombre muy simpático y agradable, y su relación con Malú comenzó como una buena amistad y con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en algo más sólido”.



Ángel, por lo que se rumorea, ya conoce al hijo que la cantante tuvo durante su relación con el abogado y ex político Albert Rivera. Hace unos días les vieron a los tres visitando el Safari Park y se notaba una gran complicidad. Es la primera ocasión desde que rompió con el padre de su hijo que se relaciona a Malú con otro hombre. Ella, de momento, ni confirma ni desmiente, es una mujer que no suele hablar sobre su vida privada. No lo hizo cuando salía con Rivera y no va a romper esa norma ahora.



Pero, últimamente, se la ve feliz y contenta, muy centrada en su trabajo y en su niño, y seguro que Ángel tiene buena “culpa” de este nuevo estado emocional. Recuperar así la ilusión por enamorarse después de una temporada en la que los sentimientos amorosos pasaron a un segundo plano.