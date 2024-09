Malú, enamorada de nuevo

Malúestá enamorada. Tras la separación de Albert Rivera, la artista ha recuperado la ilusión junto a un miembro de su equipo con el que la revista "Semana" le ha sorprendido en actitud cariñosa. La artista triunfa a nivel profesional como coach de La Voz y además está inmersa en la gira con la que celebra sus veinticinco años de carrera musical.

Un éxito que la sobrina de Paco de Lucía comparte con su nueva pareja. Según las imágenes de la citada publicación el joven conoce ya a la hija de la artista, Lucía, de cuatro años, a quien la artista está dedicada en cuerpo y alma. Según "Semana" la pareja pasa mucho tiempo junta en la casa que la cantante de "Aprendiz de brujo" tiene a las afueras de Madrid.

Por su parte, Albert Rivera, expareja de Malú y padre de su hija, mantiene una discreta relación con la influencer Carla Cotterli.

El romance entre el exlíder de Ciudadanos y Malú fue toda una sorpresa. Se conocieron en 2015 en un concierto de la artista y cuando ella salía con Gonzalo Miró y él estaba casado con Beatriz Tajuelo. Tras romper sus relaciones, mantuvieron una relación durante cinco años, fruto de la que nació Lucía.

Tras varios intentos de mantener la relación a flote, ambos ponían punto y final a su romance porque "no se había dado", según malú. "En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más", se sinceró la artista en una entrevista con la revista Elle. "Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible".