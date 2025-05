El circo nacional se está poniendo explosivo. Se lamenta Álvaro Pombo, caballero andante con gorro de lana, reciente Premio Cervantes: «Ahora nadie se bate en duelo por su honor, ni por el honor de España, ni por el Tato». Discrepo en parte: ahí está el rojerío profundo, siempre dispuesto a batirse en duelo con el Gobierno del que forma parte por el asuntillo del gasto en armas, por ejemplo. Duelos sí, pero jamás con balas israelíes. Ni tampoco a espada, que huele mucho al Cid. Cuentan las malas lenguas que Enrique Santiago (PCE) prefiere el kalashnikov y, desde luego, comprar la munición a Rusia o Corea del Norte. Pero, sonrían, son duelos simulados para contentar a la feligresía propia sin que los duelistas fingidos abandonen sus cargos en el Gobierno. Ni después de tres apagones seguidos, oigan. Leo: «Sánchez, acorralado, ordena revocar todos los contratos con Israel”. Mis fuentes y chorros habituales inciden en que el Apolo de la Moncloa tiene, como siempre, un gran plan B.

Leo: «El plan militar inyecta 650 millones para cercar empresas estratégicas. Quiere quedarse a largo plazo en el capital de las compañías fabricantes de armas en las que invierta». Leo que la empresa Indra (casi estatal) pretende hacerse con la fábrica Santa Bárbara, especializada en munición, blindados, explosivos y misiles. El plan parece claro: vamos a gastar un huevo y la yema del otro en armas, pero las fabricaremos nosotros, o sea, cañones made in Moncloa, tanques made in Moncloa, obuses made in Moncloa, etc., con certificado de calidad y el sello del propio Apolo. Hasta podremos aumentar un 50% las exportaciones, señalan. Dicen que el Gobierno hará una campaña publicitaria para lanzar el proyecto con un eslogan ideado por la vicetiple Marisú Montero: «Arma de España, mi ‘arma’». Solo falta que lo cante la Pantoja.