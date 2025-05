El diario de Amilibia: Óscar y su Ministerio literario

Leo: «El en la cúpula de Óscar Puente se inventan los informes. Un ex alto cargo del Ministerio señala a una compañera que “pone lo que le da la gana” en los procedimientos que abre por inquina personal». España está llena de gente que no lee, pero todo dios está escribiendo una novela. El Ministerio de Transportes no podía ser ajeno a esta tendencia: si se inventan los informes es porque sus funcionarios o políticos se sienten vocacionalmente escritores. Esa compañera que pone lo que le da la gana en los procedimientos es en realidad una admiradora de Kafka (también fue funcionario) que sueña con ganar el Planeta con una nueva versión de «Informe para una academia». Si Kafka hizo hablar a un mono, qué no podrá inspirar Óscar Puente a su cúpula de potenciales autores. «No paran de mentir», dicen ex altos cargos del citado Ministerio. Si se mantienen en tan alta vocación, van derechitos al Nobel.

Leo más: «Claudia Montes, amiga de Ábalos, declaró que Koldo gestionó su entrada en Logirail, empresa del Ministerio de Transportes en la que trabajó entre 2019 y 2022». Tiempo suficiente para imbuirse del espíritu literario del Ministerio, por lo que no sería de extrañar que pronto nos deslumbre con su primera novela en la que podría relatar la historia de su relación con Koldo y Ábalos: «La miss enchufada». Posiblemente no pueda utilizar los mensajes que le enviaba Koldo solicitándole fotos y videos de contenido sexual: el «copyright» de esas presuntas obscenidades es de Koldo García, quien, animado por el ambiente literario del Ministerio de Transportes, podría convertirse en el Bukowski de Baracaldo para escribir «Del puticlub al sanchismo». En fin, si la cúpula de Transportes es un prodigio creativo, qué no será la cópula.