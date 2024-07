El diario de Amilibia: Que medie el turronero

Leo: “Más tensión entre Yolanda Díaz y la patronal CEOE. La vicepresidenta segunda intenta arrinconar a la patronal para la reducción de jornada”. Aquí tenemos, en la pista central del circo, una gran transformación en directo, y no me refiero tan solo a que, según Monedero, la Yoli ya sea un zombi, no, que a él no parece importarle mucho eso siempre que no muerda en el Consejo de Ministros. Fíjense: ha pasado en un pispás de hacer manitas con Garamendi y vivir con él una acaramelada luna de miel, a arrinconarlo entre sus ex acariciados, y lo que es aún peor, a situarlo en la extrema derecha, como si, furiosa y despechada no se sabe por qué, lo mandara ahora a toquetearse con Marine Le Pen o a compartir gimnasio con Abascal.

Garamendi denunció los malos tratos de la vicetiple con una suave y muy discreta queja de ex toqueteado dolorido: “Díaz ha pasado del diálogo al monólogo”. Pero ni siquiera triunfa como monologuista, quizá por no asesorarse de Eva Hache. Leo más: “Las pymes estallan contra las tesis comunistas”. O sea, que estallan mayormente contra las tesis de la Yoli, comunista rubia de haute coiffure. Imparable en su racha de errores, ya no se conforma con la reducción de la jornada laboral; cuentan que además exige o quiere exigir que los trabajadores del sector de hostelería que trabajan en las zonas costeras puedan practicar surf, windsurf y kitesurf en su tiempo de descanso y con el material deportivo y profesores a cargo de las empresas. Garamendi ofreció cubos y palas para hacer castillos de arena, pero a la Yoli le pareció poco y no tragó.

Deberían nombrar mediador a José Luis López, El Turronero, que ha hecho posible la paz entre Bertín y Gabriela. Y eso que ahí había un niño de por medio.