EXCLUSIVA I Antonio David: "No quiero nada con ninguna mujer"

Antonio David Flores vive momentos de felicidad, tras el fallo del Tribunal Supremo que confirma que el su despido en Telecinco, fue nulo y tendrán que indemnizarle con 120.000 euros por daños morales. "Claro que estoy contento, por fin se ha hecho justicia", significa a LARAZÓN, en una pequeña entrevista que mantiene al lado de todo el clan Flores en Marbella. La familia hizo una de sus salidas favoritas del verano al festival Starlite. Tenían mucho que celebrar y sin pensárselo dos veces, Antonio David subió a todos sus hijos al coche y se fueron a festejar el buen momento que viven con Pitingo y Noa. Allí vimos a su lado a una Rocío Flores, arropada siempre por su novio Manuel Bedmar, al tierno David Flores que cogía de la mano a su hermana pequeña, Lola, la hija que tiene con Olga Moreno, y a un Antonio David orgulloso como padre de sus tres hijos.

Antonio David Flores junto a todos sus hijos en la gala Starlite Cedida

Lola Flores, la pequeña del clan, cuando hacemos la foto de familia se retira y con una sonrisa preciosa y nos dice: "No quiero salir a mí no me gusta". Su madre, Olga Moreno ya mostró su descontento cuando Marta estaba con Antonio David, por un motivo relacionado con las redes y se posiciono claramente, porque no quería que su hija estuviera expuesta en Instagram y le pidió a su ex que lo respetara. Lola, la pequeñita de la familia sigue los dictados de su progenitora y se aparta, mientras su padre también la protege.

"No necesito a las televisiones"

Antonio David, dosifica mucho la información sobre su vida en sus canales de redes sociales. El ex guardia civil precisa a este medio que: "Me va muy bien con mi canal de YouTube, cada día más seguidores. Mi futuro pasa por seguir trabajando en este canal. Se ven muy bien los directos que hago y las visualizaciones de los videos están funcionando genial. ¿Y tienes alguna propuesta de trabajo para alguna televisión? Le preguntamos. Y nos contesta: "No tengo ningún tipo de interés en ninguna televisión nacional. Asique no necesito a ninguna televisión que me contrate. Con mi canal lo tengo todo". Tanto es así, que el influencer tenía pensado ayer hacer una conexión en directo, que aplazo explicándole a sus seguidores de YouTube que lo hacía porque le habían invitado al concierto de Starlite en Marbella. Y allí se divirtió a tope, en uno de los palcos intermedios cantando con su familia los éxitos del último álbum de Pitingo. Se da el caso, que su ex Marta Riesco, ocupaba hace unos días la misma fila que él, para disfrutar del concierto de Luis Fonsi, donde también lo dio todo. Cuando le preguntamos a Antonio David por ¿Amores? ¿Te has vuelto a enamorar? : "No me interesan estoy muy tranquilo y muy bien. El único amor que tengo y que quiero, es el de mis hijos". Con ellos ha disfrutado de la feria de Málaga estos días “Ahora estoy viviendo en mi tierra con ellos y estoy muy a gusto aquí". Y tan a gusto está, que hace unos días publicaba un vídeo de la costa malagueña desde el balcón de su casa a las cinco de la mañana, con música de Antonio Vega, con un único mensaje acabado en puntos suspensivos: "Mi paz mental..."