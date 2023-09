Paolo Vasile le dedica unas palabras a María Teresa Campos

La pérdida de María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre ha supuesto un antes y un después en el mundo de la comunicación. Se ha marchado una, por no decir la única, figura capaz de cambiar una escaleta en pleno directo haciendo de ello puro entretenimiento, sin faltas de respeto a los presentes y mucho menos a la audiencia. La conocida como ‘Reina de las mañanas’ a lo largo de su trayectoria televisiva estuvo en distintas cadenas de televisión, desde TVE, pasando por Telecinco con el programa ‘Día a día’, para cambiar a Antena 3 y presentar ‘Cada día’, y regresar a Telecinco.

Durante su etapa en la cadena de San Sebastián de los Reyes, la comunicadora dejó una dedicatoria, en pleno directo, hacia el que fuera su jefe en la cadena de Fuencarral. ‘’Cállate ya, hombre, vete a tu tierra y cállate ya. Tú estás aquí porque no te quieren ni allí. Vete ya, que has perdido siete puntos, ¡y todavía no estamos más que empezando! Estamos levantando cabeza muy modestamente, en esta cadena ya hemos ganado cuatro puntos, pero tú has perdido siete puntos... ¡Gilipollas!", soltó María Teresa desde su nuevo espacio llamado ‘Cada Día’ hacia el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile.

Tras aquel encontronazo, y con el tiempo, las aguas volvieron a su cauce. Con la terrible marcha de María Teresa Campos, el que fuera delegado consejero hasta octubre de 2022 ha querido pronunciarse para dedicarle unas bonitas palabras a la comunicadora: "Ella tenía un carácter fuerte, como yo. Por eso la entendía muy bien. Era impulsiva y reflexiva. Pero el pronto le duraba poco porque no era una mujer rencorosa", ha confesado a ABC donde también ha recordado aquel momento en el que le llamó ‘’gilipollas’’. "Me llamó gilipollas en directo. Lo entiendo. Siempre pensé que desde su punto de vista tenía razón. Luego, con el tiempo, todo se calmó y ella volvió a la cadena", alegaba para luego elogiar su gran labor como periodista.

Paolo Vasile, consejero delegado de Telecinco larazon

"Fue una pieza fundamental de la televisión de estos últimos cincuenta años, que es como decir que marcó nuestras vidas. Era una mujer fuerte, valiente, estupenda. Y no lo digo porque haya muerto, sino porque su carrera lo demuestra: tenía una gran capacidad de trabajo. Su pérdida me deja triste, la llevo en el corazón. Su don para dialogar con la gente humilde y con los poderosos al mismo nivel. No tenía miedo al poder (...) Ella no era una 'maruja', era una abuela, como yo, con lo que eso supone de bonhomía, de actitud frente al mundo", concluía no sin antes tener también unas palabras de cariño hacia las hijas de María Teresa, Terelu Campos y Carmen Borrego. "Las quiero mucho y las acompaño en este momento de dolor. Ya sé que es ley de vida, pero no deja de ser muy duro. María Teresa deja una huella imborrable".