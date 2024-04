El disparatado nuevo tatuaje de Alejandra Rubio: ¿por qué todos se ríen de ella?

Alejandra Rubio está en el ojo del huracán. Su relación con Carlo Costanzia le ha situado en la cresta de la ola informativa y todas las miradas están fijadas en su romance, que vive cada capítulo como si de un reality se tratase con todos los detalles de sus citas en el kiosco rosa y los platós de televisión. También en las redes sociales, donde ahora el hijo de Mar Flores ha dejado de ser protagonista por un momento. Y es que la colaboradora ha vuelto a adornar su piel con un nuevo tatuaje que está haciendo las mieles de sus seguidores. Especialmente de aquel sector que disfrutar actuando como ‘haters’, que no deja de reírse del último motivo con el que la joven ha querido decorar la piel de su brazo.

Alejandra Rubio Instagram

En las redes sociales hay mucho postureo, pero a la hora de reaccionar la gente es especialmente maliciosa, siempre tratando de echar mano al humor. Pero es que el nuevo tatuaje de la hija de Terelu Campos no se sabe muy bien si se trata de una broma o va en serio, como así se plantean sus incondicionales sin saber muy bien cómo atenerse ante su última perla: “¿En serio te has tatuado eso?” o “¿Será broma no?”, son algunas de las preguntas que se han lanzado para verificar de que no se trata de una chanza y que el mensaje que reza ahora en la piel de Alejandra Rubio es real, que dice lo que quiere decir y que realmente es lo que ella buscaba y no hubo un error a la hora de entenderse con el tatuador.

Parece que no hay error alguno y que el tatuaje es claro, directo y conciso: “Tostadas con tomate, un café y un piti”. Sí, esta es la frase que adorna ahora el brazo derecho de Alejandra Rubio. Puede ser que ama este desayuno típico o quizá que le da miedo poderse equivocar a la hora de hacer la comanda si un día le pilla más dormida de la cuenta en la cafetería. Sea como fuere, las reacciones a su nuevo tatuaje han sido tan contundentes que su fotografía se ha convertido en un fenómeno viral en cuestión de pocas horas. Especialmente por el debate suscitado, que se divide entre aquellos que se ríen de su ocurrencia y esos otros que defienden la libertad de plasmar en su piel lo que desea sin tener que dar explicaciones, pues alguna simbología especial para ella tendrá ese desayuno estrella.