Las duras declaraciones de JLo tras su divorcio de Ben Affleck: "Me sentía sola, extraña, asustada, triste y desesperada"

Jennifer Lopez ha concedido su entrevista más sincera tras la ruptura de su matrimonio con Ben Affleck. Aunque la separación se hizo final a finales de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario de boda, no ha sido hasta ahora que la cantante ha compartido las emociones que le llevaron a tomar la difícil decisión de poner fin a su relación.

Durante la entrevista, la cantante confirmó que suspendió su gira de conciertos porque necesitaba tiempo para sí misma y que se sintió "sola, asustada y triste". No obstante encontró fuerzas para salir adelante y encontró la felicidad en su interior. "Estar en una relación no me define", aseguró, dejando claro que no necesita a nadie para ser feliz.

Jennifer López y Ben Affleck Instagram

Lopez sintió como si estuviera "explotando" y en su proceso de introspección reconoció la importancia de "quererse y valorarse a uno mismo porque no es hasta que pasas por momentos increíblemente duros que estas cosas comienzan a volverse clarísimas".

Desafortunada en amores, la artista explica que ha aprendido que el amor verdadero debe ser "seguro": "Alguien que te ama de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti misma", aseguró, en referencia a las imperfecciones. Sin perder el humor, la actriz asume que le ha costado "treinta años" darse cuenta de lo que necesita para ser feliz en una relación en pareja.