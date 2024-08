Jennifer López y Ben Affleck: el dolor de sus cinco hijos al vivir su propio divorcio

Jennifer López y Ben Affleck han terminado firmando los papeles que les reconocen como divorciados, después de meses tratando de huir de los rumores. Todo apuntaba a tan drástica decisión, pero los protagonistas preferían guardar silencio y no hacer declaraciones públicas, ni para confirmar sus movimientos ni para desmentir sus intenciones de disolver su matrimonio. Pusieron a la venta su mansión conyugal en Beverly Hills, él se compró una nueva y ella aún busca dónde establecer su nuevo hogar con sus hijos. Y precisamente son los niños el motivo principal por el cual han tratado de no hacer demasiado ruido, pese al escándalo que estaba suponiendo el fin de sus días de amor. Después de conocerse que ya han disuelto su unión, ha trascendido cómo están sufriendo las consecuencias sus vástagos, que habían formado una curiosa familia que ahora se desmorona sin que ellos puedan hacer nada al respecto.

Jennifer López junto a sus hijos Instagram

El anuncio mismo de su divorcio ha sido elegido estratégicamente para minimizar el impacto nocivo que tendría en sus hijos. Aunque desde abril ya no compartían vida bajo el mismo techo, se han esperado hasta finales de agosto para que sus estudios no se vean perjudicados. Aun así, sus cinco hijos están sufriendo la idea de que deben decirse adiós entre ellos, sin desearlo. Jennifer López aportó al matrimonio los mellizos, Max y Emme de 16 años, que tuvo con el cantante Marc Anthony. El actor hizo lo imposible para éstos se llevasen a las mil maravillas con sus hermanastros, Violet, Seraphina y Samuel (18, 15 y 12 años respectivamente), fruto de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner. Han pasado estos últimos años como hermanos, compartiendo buenos momentos y también delicadas situaciones por culpa de sus padres. Ahora se ha filtrado cómo lo están sobrellevando.

“Los hijos de Ben Affleck lo están tomando bien, igual que los de ella”, reconoce una fuente cercana a la expareja al portal ‘Page Six’. “Todo el mundo está listo para seguir adelante”, añaden después de conocerse que la solicitud de divorcio presentada por la cantante ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Lo hizo este 20 de agosto, una fecha que no se ha elegido al azar, no solo para no entorpecer en los estudios de los adolescentes, sino también para hacerlo coincidir con su segundo aniversario de boda. Quizá buscasen un poco de simbolismo para decirse adiós, como así lo hicieron también cuando sus caminos volvieron a reencontrarse décadas después para jurarse un amor eterno que ha caducado muy pronto.

Ben Affleck y Jennifer Garner con su hijo Samuel. larazon

No es la primera vez que el citado medio logra declaraciones del entorno más íntimo de Jennifer López y Ben Affleck, en relación a sus hijos. Meses atrás, cuando ya se hablaba de rumores de crisis entre ellos, quisieron poner el foco en el sufrimiento de ella por cómo iban a encajar la dura noticia sus mellizos. Aunque son adolescentes y pueden entender bien las circunstancias que les rodean, lo cierto es que su madre quería protegerles del duro momento de tener que separarles de los que han sido sus hermanastros estos dos años: “Hay cinco niños involucrados en esto (…) Ella sabía que iban a unir familias, pero aún no ha aceptado del todo que se haya acabado”, destacaban. Ahora parece que lo ha digerido hasta el punto de ponerle los papeles del divorcio a su ex sobre la mesa, para no alargar la agonía. Y es que varias fuentes señalan que la artista esperó a que el actor cambiase su actitud y luchase por su matrimonio, pero ha adoptado un papel pasivo que ha terminado por dinamitar el amor que un día se juraron, creyendo que iba a ser para siempre. No puedo ser.