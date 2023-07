No fue por infidelidad: el motivo real que empujó a Elena Tablada a espiar a su exmarido

Adiós a la cordialidad y las buenas intenciones que Elena Tablada y Javier Ungría se prometieron cuando decidieron poner punto y final a su matrimonio. Las primeras semanas fueron amistosas, pero poco a poco han surgido desavenencias y “diferencias irreconciliables” entre ambos, que les mantiene ahora en pie de guerra, hasta el punto de tener que confiar en la justicia para ver quién tiene la razón en sus eternas disputas. Pero un juez tan solo va a mediar entre ambos respecto a la custodia de su hija en común, pues él solicita que sea compartida y así no perderse los pequeños momentos con su niña, mientras que ella la prefiere en exclusiva para que pueda crecer junto a su hermana, la hija de David Bisbal. Pero esta es tan solo su batalla judicial, porque la mediática ahora se debate con una tercera persona implicada: un detective privado.

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

La semana pasada saltó la bomba de que la diseñadora de joyas había confiado sus sospechas con un espía, para así encargarle que siguiese los pasos de su exmarido para verlas confirmadas. Ella ha callado al respecto, pero el propio Javier Ungría ha confirmado que tenía constancia de que estaba bajo vigilancia profesional, pero no ha querido dar mayor importancia a este punto, al menos no de cara a la galería. Pero la controversia llega ahora al desvelarse que la preocupación de Elena Tablada no radicaba en si su pareja estaba viéndose con terceras personas o si su matrimonio no era tan monógamo como esperaba. En realidad, lo que propició que contratase a un detective privado fue una motivación económica.

La trama de espionaje ha dado un giro inesperado cuando Elena Tablada ha roto su silencio. No lo ha hecho en su propia voz, sino que ha confiado en la periodista Almudena del Pozo, que milita entre los colaboradores de ‘Así es la vida’ de Sandra Barneda. La profesional de la comunicación ha desvelado los verdaderos motivos que le empujaron a tomar tan drástica decisión, después de hablar con la protagonista: “Elena Tablada no se esconde para nada y asume y reconoce que ha contratado un detective”, comienza a relatar. Pero quizá la importancia está en los detalles que ha añadido a continuación: “Elena no se plantea contratarlo durante el matrimonio, ni lo contrata durante el matrimonio, sino después”. Con ello, deja claro que fue una vez tomada la decisión de romper su relación cuando quiso investigar a su ex.

Javier Ungría y elena Tablada en el bautizo de su hija Iván Martínez GTRES

Según detalla la periodista siguiendo las instrucciones marcadas por Elena Tablada, lo que quería conocer no eran presuntas infidelidades o traiciones, sino cuestiones económicas referentes a Javier Ungría. Información que le sería después útil de cara al juicio por la custodia de su hija Camila y que jugaría a favor de la diseñadora. Algo de lo que aún no se puede pronunciar, porque entorpecería el trabajo que se está realizando ahora en los tribunales para un futurible juicio. El mes pasado tenían una cita frente al juez para tratar este asunto, pero se canceló y aún no se ha conocido fecha establecida.

De hecho, se ha llegado a afirmar que cuando termine el proceso judicial y se pueda hablar abiertamente de esta investigación privada, la imagen pública de Javier Ungría podría verse afectada. Eso sí, en ningún momento se ha querido apuntar sin maquillaje de qué se trata este escabroso asunto que optan por callar. “Una posible infidelidad por parte de su exmarido es el menor de los problemas de Elena. Se trata de un tema más delicado del que no se puede hablar”, dejaba en el aire también Beatriz Cortázar, ahora desde Antena 3.