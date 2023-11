La emotiva carta con la que Iria despide a su abuelo Fernández Tapias

El lunes 13 de noviembre fue una fecha muy señalada para la familia de Fernández Tapias. El último adiós tuvo lugar en la iglesia de los jesuitas en Madrid y a la ceremonia acudió casi la totalidad de la familia, dejando a un lado la tensión existente entre la viuda, Nuria González, y los hijos mayores de Federico Fernández Tapias.

Un día después del funeral, la mayor de sus nietas ha querido compartir en sus redes sociales unas palabras que dedicó a la memoria de su abuelo por todo lo que la había ayudado a crecer con su “valentía, esfuerzo y lucha”.

“Quiero comenzar la carta de despedida a mi abuelo. Este escrito refleja el sentimiento que nos embarga como familia en el día de hoy, en el que intempestivamente te fuiste de nuestro lado y que por supuesto no son los deseos de nuestros corazones. Alalo, creo que ha llegado el momento de despedirnos. Ya nos dimos la última mirada, la última sonrisa, el último abrazo y el último de los besos. No estarás físicamente con nosotros y no podemos tocarte y sentirte cerca como desearíamos, pero sabemos que tu hijo Bosco te llamó para que le acompañaras en el cielo”, incluyó en su carta una mención al difunto hijo de Fernández Tapias que falleció en un accidente en 2010.

“La vida nos ha golpeado de nuevo como familia, y tenemos tristeza por tu partida, sin embargo quisiera en esta oportunidad agradecer muchas cosas. Primero por ser tu nieta y dejarme compartir contigo momentos tan especiales. Segundo, por haber estado con nosotros más de 80 años. Por hacernos vivir momentos únicos y memorables, por tus chistes, tu ambición, tu picardía, tu entusiasmo y alegría. Quisiera agradecer también tus enseñanzas, no expresadas en palabras, ni en la simple teoría, sino en hechos concretos, donde tu valentía, esfuerzo y lucha estuvieron siempre presentes, teniendo a tu familia como el principal pilar de tu existencia”, prosigue la nieta de Tapias mostrando el gran “ejemplo a seguir para todos nosotros” y lamenta profundamente las circunstancias en las que ha tenido lugar tan trágico suceso debido a que “No pudimos despedirnos de ti ni decirte cuanto te queríamos, pero hoy tengo la valentía de dedicarte algunas líneas que se que leerás donde ahora estés”

La carta de despedida de Iria a su abuelo Fernando Fernández Tapias. Instagram

“Nunca olvidaré los domingos en tu casa, tus siestas después de comer, ni nuestras comidas de Navidad que siempre celebrábamos con gran alegría y mucho menos tu receta de vieras con jamón que a día de hoy sigo recordando el sabor. Y sobre todo nunca olvidaré la última vez que fui a tu casa a verte, me acuerdo perfectamente que yo iba con unos pantalones vaqueros muy rotos y me dijiste 'se te han roto un poco los pantalones', típica frase de abuelo que a día de hoy sigo recordando”, termina la carta rememorando la gran influencia que fue el empresario para ella y lo mucho que atesorará todo lo compartido con él.