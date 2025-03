La sorprendente reacción de Kiko Rivera al ingreso de Isabel Pantoja en el hospital

“En exclusiva, vamos a escuchar a Kiko Rivera al enterarse que su madre había sido ingresada”. Así comenzaba Verónica Dulanto a la vuelta de la publicidad en ‘TardeAR’. El programa de las tardes de Telecinco le ha dedicado la jornada a Isabel Pantoja, ingresada desde el pasado martes en un hospital de Madrid. Ya ha recibido el alta hospitalaria. Ha habido cierto desconcierto sobre el motivo de su traslado de un centro médico cercano a su casa de La Finca a otro especializado de ciertos casos más graves. Cristina Tárrega ha dicho hasta donde podía el motivo, desvelando muchos detalles de la situación de su amiga.

A la espera de recibir los resultados de una “prueba definitiva” para la cantante, su hijo Kiko Rivera al fin se ha enterado de lo que está pasando su madre. La cantante ha preferido mantener en secreto su ingreso en el hospital y hasta el tercer día no ha saltado la noticia. Justo horas antes de recibir el alta y emplazar en su nueva residencia el tratamiento correspondiente. El Dj ya ha tenido ocasión de reaccionar ante estas informaciones y como decía la presentadora, “vamos a escuchar a Kiko Rivera…” lo que se escuchaban eran sus pisadas contra el asfalto al echar a correr.

La espantada de Kiko Rivera tras el ingreso de Isabel Pantoja

Las imágenes a las que ha tenido acceso en exclusiva el citado programa comienza con Kiko Rivera ya al trote. Cruza una esquina corriendo, cogiéndose los bolsillos del pantalón para que el peso de lo que lleva en su interior no le haga perderlos por el camino. No parece dispuesto a ofrecer ninguna declaración, a pesar de que el reportero que sigue su ritmo a la carrera tiene muchas preguntas para él.

Kiko Rivera sale a correr al ser preguntado por el ingreso de su madre Europa Press

“Kiko es solo preguntarte por tu madre. No sé si sabes que han dicho que está ingresada desde principio de semana. ¿Sabes algo? ¿Has podido hablar con tu prima Anabel o algo?”, se le escucha cuestionar al periodista con la esperanza de tener unas primeras declaraciones. Fue imposible, se le escapó la presa cuando animó el pasó y se perdió a la lejanía de la calle. Al parecer, Kiko Rivera no tiene intención alguna de pronunciarse sobre los problemas de salud de su madre. Tampoco en privado, como así reconoce Raquel Bollo, que mantiene que no ha podido hablar con él sobre el tema. Tampoco confía en que vayan a preguntarse.