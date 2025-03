El dardo envenenado de Isa Pantoja a su familia tras recibir el galardón más importante de su vida

Isa Pantoja está atravesando por una de las etapas más dulces de su vida. La joven se encuentra en la recta final de su segunda embarazo y en junio se convertirá en madre de su primer hijo con Asraf Beno, su marido y el amor de su vida. A pesar de su difícil situación familiar, la hija de Isabel Pantoja no ha dejado que nada ni nadie ensombrezca este momento y está centrada en su futura maternidad y en sus compromisos profesionales.

La gran noche de Isa Pantoja

Isa Pantoja ha sido una de las galardonadas en la gala de la revista Sevilla Magazine. Acompañada por Asraf Beno, la hermana de Kiko Rivera ha recogido el primer premio de su vida y ha aprovechado este momento para lanzar un contundente mensaje a su familia.

"Este año ha sido como una etapa complicada en mi vida, pero creo que ha sido necesario compartir con la gente también ese proceso y momentos buenos y obviamente también momentos duros que me han servido a lo largo de mi vida para ser la mujer que hoy veo y cuando me miro en el espejo, eso es lo importante saber reconocerme. Tener la libertad de elegir a quién querer, a quién amar, con quién estar", ha declarado la prima de Anabel Pantoja tras recibir el galardón.

Muy emocionada, la joven también ha expresado en su discurso la "ilusión" que siente en esta etapa porque "voy a ser mamá después de 11 años con mi marido, el amor de mi vida". "Y este premio, para mí, es un reconocimiento a la persona que soy y en parte también a todos los proyectos que quiero hacer ya no solamente en lo personal, sino también en lo profesional", ha finalizado Isa Pantoja, reivindicándose.

Encuentro con Jessica Bueno

La hija de Isabel Pantoja se ha encontrado con su excuñada, Jessica Bueno, durante la entrega de galardones. Muy sincera, Isa ha reconocido que no la ha saludado "porque no tengo relación, pero tampoco tengo mala relación". Conciliadora, la joven ha expresado que "no tengo nada que perdonarle" a la modelo por haber sido la pareja de Kiko Rivera durante el episodio de la manguera en Cantora.