Eric Dane, entre lágrimas: "Nunca olvidaré esas tres letras, ELA"

Con voz temblorosa y la mirada entrecortada, Eric Dane ha decidido romper el silencio. El pasado abril, el actor conocido por sus papeles en "Anatomía de Grey" y "Euphoria" anunció que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa, cruel y sin cura que mina progresivamente los músculos. Ahora, en una entrevista emitida el lunes 16 de junio en "Good Morning America", Dane ha compartido, por primera vez frente a las cámaras, el lado más crudo y humano de su diagnóstico.

"Empecé a notar cierta debilidad en mi mano derecha. Al principio lo atribuí a escribir demasiados mensajes. Pero unas semanas después la situación empeoró", relata en conversación con Diane Sawyer. Lo que comenzó como una molestia menor terminó llevándolo de consulta en consulta, hasta que un neurólogo le dijo que su caso era "muy superior" a su nivel de experiencia. Nueve meses más tarde, el diagnóstico cayó como un martillo: ELA. "Nunca olvidaré esas tres letras. Desde que me despierto hasta que me acuesto, están conmigo. No es un mal sueño. Es mi vida", confiesa entre lágrimas.

Franqueza

El actor, que interpreta a Cal Jacobs en "Euphoria", explica que su brazo derecho ya ha dejado de funcionar y que su lado izquierdo comienza también a fallar. "Siento que quizá, en un par de meses, también perderé la mano izquierda. Y ahora me preocupa también perder mis piernas", admite con una franqueza que hiela el corazón.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando narró un episodio vivido junto a sus hijas, Billie Beatrice (15) y Georgia Geraldine (13), fruto de su matrimonio con Rebecca Gayheart. Durante una salida a bucear, Dane perdió fuerza para regresar al barco y tuvo que ser rescatado por una de ellas. "Me rompí en lágrimas. Me di cuenta de que ya no estaba a salvo en el agua", confiesa.

A pesar del devastador pronóstico, el actor no ha dejado de trabajar. Continúa grabando la esperada tercera temporada de "Euphoria" y se prepara para el estreno de "Countdown", serie de suspense que llegará a Prime Video el próximo 25 de junio. Su gran sostén, en esta etapa incierta, es su pareja actual, la actriz Priya Jain, y su familia.

"Me siento afortunado de seguir trabajando", declaró en abril. Hoy, tras abrir su corazón ante millones de espectadores, también deja claro que su lucha no es solo médica, sino profundamente emocional.