Ernesto de Hannover vuelve a ser ingresado: crece la preocupación por su salud

La salud de Ernesto de Hannover vuelve a estar en el punto de mira. El pasado domingo 25 de mayo, el príncipe alemán fue ingresado de urgencia en la clínica Ruber Internacional de Madrid, según ha podido saber la revista "Semana" en exclusiva. Se trata de la tercera hospitalización en apenas dos meses, lo que ha disparado todas las alarmas sobre su delicado estado de salud.

Aunque no han trascendido detalles sobre el motivo concreto de este último ingreso, las circunstancias que lo rodean no han hecho más que intensificar el hermetismo en torno al todavía marido de Carolina de Mónaco. En abril, Ernesto ya fue ingresado durante quince días, tras los cuales recibió el alta. Sin embargo, su regreso al hospital indica que su recuperación no ha sido tan estable como se esperaba.

Su entorno guarda silencio

El entorno del aristócrata guarda absoluto silencio. Ni su círculo más cercano ni su familia han querido ofrecer declaraciones públicas, alimentando así la preocupación generalizada. La Casa de Hannover, tradicionalmente reservada, no ha emitido ningún comunicado al respecto. Tampoco Carolina de Mónaco, con quien Ernesto mantiene una relación formalmente vigente pero distanciada desde hace años, ha hecho ninguna aparición ni comentario relacionado.

El príncipe Ernesto de Hannover en una imagen de archivo Gtres

A sus 70 años, Ernesto de Hannover arrastra un historial médico complejo, agravado en los últimos años por episodios de comportamiento errático y problemas personales que han copado titulares en la prensa europea. Su figura, envuelta en un aura de polémica y leyenda, ha pasado de ser uno de los aristócratas más influyentes del viejo continente a convertirse en protagonista de un relato marcado por la fragilidad.

Mientras tanto, su salud parece deteriorarse en silencio. El hecho de que se trate del tercer ingreso en tan poco tiempo despierta una lógica inquietud sobre su evolución clínica y sus verdaderas condiciones. Por el momento, no se han anunciado nuevos partes médicos ni previsiones sobre la duración de este último ingreso. Solo una cosa está clara: el príncipe Ernesto de Hannover vuelve a estar en el centro de todas las miradas.