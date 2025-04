Ernesto de Hannover: las ausencias más sonadas en un momento de extrema preocupación

El príncipe Ernesto de Hannover, se encuentra hospitalizado desde el 3 de abril. Aunque fue operado de cadera a finales de 2024, el motivo de su ingreso es una complicación en su estado de salud por causas ajenas a la intervención quirúrgica. Lleva una semana en la UCI, según ha explicado su pareja, Claudia Stilianopoulos, a "Informalia" y no se le puede visitar ni acompañar en unos momentos tan delicados. A pesar de ello, tanto ella como su hijo Christian y su nuera Alessandra de Osmano dejan de acudir al centro médico para estar al tanto de su evolución y conocer las valoraciones del equipo médico.

Christian de Hannover lanza un mensaje tranquilizador sobre el estado de su padre: "Todo está bien" Europa Press

La alarma ha llegado también a la prensa internacional, donde se recuerda la distancia emocional con buena parte de su familia. El aristócrata sigue oficialmente casado con Carolina de Mónaco. Del matrimonio nació hace 25 años Alexandra, la hija menor del príncipe, que llegó al mundo en la localidad austriaca de Vöcklabruck.

Orgullo o desprecio

En una reciente entrevista publicada en la revista "Elle", la joven habló de la admiración que siente hacia su madre y de su relación con sus hermanos. "Me siento muy cercana a ellos y son algunas de las relaciones más importantes de mi vida. Crecer con muchos hermanos mayores ha resultado muy interesante, así como verlos crecer a ellos y observar cómo atravesaban distintas etapas de su vida".

No mencionó a su padre y es posible que Ernesto no haya recibido ninguna visita desde su ingreso en Madrid. Su ausencia es una de las más sonadas, pero no extrañas, ya que rara vez se la ha visto con su padre desde el divorcio de sus padres en 2009.

Alexandra de Hannover. Gtres

Otra de las ausencias es la de su hijo mayor Ernst Jr. El marido de Carolina de Mónaco no es una persona de temperamento fácil, como así lo ha demostrado desde que se instaló en la capital para vivir su romance con la hija de Pitita Ridruejo. Anteriormente había protagonizado escenas violentas y altercados variados. Sus adicciones le llevaron a pasar por algún centro de rehabilitación y deterioraron su salud. Familiarmente, su desencuentro más dramático lo ha vivido con su hijo mayor.

El aristócrata se opuso al matrimonio de su hijo con Ekaterina Malysheva, una estilista, con quien formó una familia. La situación se volvió tan grave que Ernesto de Hannover emprendió acciones legales contra él para recuperar parte de la herencia que le había dejado en vida. Su objetivo era evitar que la esposa de su hijo recuperara esta herencia en caso de divorcio. Desde entonces, la relación entre ambos ha sido muy tensa. Cabe pensar que la razón por la que ni Alexandra ni Ernst Jr. se hayan desplazado a ver a su padre es que su salud no es tan alarmante.