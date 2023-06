Esta es la condición de Clara Chía y Gerard Piqué que pidieron en la boda de Marc, hermano del futbolista

El pasado viernes Marc, hermano de Gerard Piqué y su novia, María Valls, se convirtieron en marido y mujer. La pareja, después de atrasar el enlace por el huracán mediático por la separación del futbolista con Shakira, finalmente dio el 'sí quiero' en una ceremonia íntima y privada, celebrada en la vivienda de la novia, una masía en Sant Andreu de Llavaneres, situada en la localidad de El Maresme. Durante semanas, el enlace matrimonial había generado un gran revuelo y muchas informaciones apuntaban a que Gerard Piqué y Clara Chía iban a oficializar su compromiso en la reunión familiar.

Pero nada más lejos de la realidad. El futbolista y la joven catalana pusieron una condición a los novios respecto a su enlace, y fue pasar desapercibidos y quedar en un absoluto segundo plano para no robar protagonismo a la pareja en el día de su boda. Según ha adelantado "Vanitatis", ellos mismos pidieron expresamente que no hubiese ni ramos, ni discursos, ni ningún detalle relacionado que pudiese acaparar las miradas hacia ellos y no a los protagonistas del evento. De hecho, Gerard Piqué y Clara Chía entraron por la puerta de atrás de la iglesia, evitando se el centro de atención.

Gerard Piqué y Clara Chía en una imagen de archivo Gtres

A pesar de las escasas fotografías que trascendieron de la boda, la nueva pareja de Gerard Piqué ha sido, inevitablemente, una de las protagonistas del evento y su look ha sido muy comentado durante días. Clara Chía siempre se ha mantenido en un perfil bajo y ha intentando no destacar, luciendo siempre estilismos muy neutros y luciendo natural y sencilla. La joven está totalmente integrada en el núcleo familiar de Piqué y se lleva especialmente bien con la ya mujer de Marc, María Valls. Los cuatro han formado una pandilla y, en más de una ocasión, han hecho las maletas y se han ido de viaje juntos.

Dos de las ausencias más sonadas de la importante reunión familiar fueron Sasha y Milan, los hijos de Gerard Piqué. Ambos no pudieron asistir a la boda de su tío Marc por el convenio regulador, aunque el futbolista intentó, por todas las maneras, que sus dos retoños acompañaran al novio en este día tan especial para él. Después de unos días con su padre, los dos menores regresaron el 19 de junio a Miami junto a la artista.